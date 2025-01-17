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健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

新北市長照喘息服務 5服務助照顧者無憂過年

2025/01/17 16:01

個案阿豪（左）與協助喘息服務的居家服務員互動。（新北市衛生局提供）

個案阿豪（左）與協助喘息服務的居家服務員互動。（新北市衛生局提供）

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市衛生局為長期照顧家中長輩的家庭照顧者，在年節期間能得到短暫休息，並確保長輩需求得到專業照顧，提供喘息服務包括機構住宿式喘息、居家喘息、日間照顧中心喘息、巷弄喘息服務和外看休假短期照顧服務等5項選擇，照顧者可根據需求及時間選擇，由於因春節期間評估審核需要時間，建議民眾備妥資料儘早申請預約，才能趕緊調度安排照顧人力。

新北市衛生局長陳潤秋說，長照喘息服務不僅能確保長輩得到專業照顧，還能讓自己在家庭與工作中，獲得休息與調養，避免過度勞累影響身心健康，像是個案蕭奶奶因喘息服務找回生活幸福感。

蕭奶奶中風後，右側無力、影響語言及吞嚥，連帶情緒也不穩定，經常哭鬧，又不願意配合物理治療復健，導致恢復緩慢、成效不彰，照服員介入後，設計數十種遊戲，刺激奶奶一起進行肢體的活動與認知的訓練，爺爺也一同參與，可以促進家人間的關係、也提升奶奶對活動參與度，奶奶的情緒由於白天的活動度高，變得比較穩定，重要的是透過遊戲的陪伴，奶奶不再排斥復健與回診。

另一個案腦性麻痺患者阿豪，因行動不便需要母親長期悉心照料，喘息服務介入，母親能放下日常的辛勞，好好享受一段輕鬆時光，因為信任專業又貼心的照顧服務員，才能讓媽媽更放心出遠門。

衛生局表示，由於因春節期間由於評估審核需要時間，備妥資料儘早申請預約，才能趕緊調度安排照顧人力，照顧者可撥打1966長照服務專線、新北市政府申辦E服務進行網路申請，或向各區長期照顧管理中心分站、衛生所、區公所、醫院出院準備服務組等，填寫「長期照顧服務申請書」，了解更多服務資訊與申請方式。

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