超加工食品都是健康殺手？ 研究質疑可能搞錯重點

超加工食品涵蓋的品項相當廣泛，研究認為健康風險可能與食品成分及營養組成更有關聯；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕近年「超加工食品」（UPF）幾乎成了不健康的代名詞。然而最新研究指出，目前並無足夠證據證明健康風險來自食品加工本身，許多負面影響可能與高糖、高鹽、高脂等營養成分更有關聯。

根據英國《金融時報》報導，這項發表於《科學》（Science）的評論，由丹麥哥本哈根大學（University of Copenhagen）健康與營養專家麥格斯（Faidon Magkos）主導。研究團隊分析美國、英國、丹麥與日本至今進行的5項超加工食品隨機對照試驗後指出，將所有超加工食品一概視為有害，可能過度簡化了實際情況。

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研究人員指出，部分依加工程度被歸類為超加工食品的品項，例如全麥麵包、益生菌優格及植物奶，本身仍具有一定營養價值。研究團隊認為，若僅以加工程度判斷健康與否，可能過度簡化實際情況。

研究團隊認為，目前觀察到的健康風險，較可能與食品的高熱量、高飽和脂肪、高鈉等特性有關，而非加工程序本身。此外，食物質地較軟、容易快速進食等因素，也可能增加熱量攝取。

麥格斯表示，食品加工本身往往有助於提升安全性、延長保存期限、降低成本及提高取得便利性，因此不宜將所有超加工食品視為同一類風險來源。

研究認為健康風險關鍵可能在營養成分

對此，英國諾丁罕大學（University of Nottingham）食品加工工程副教授希金斯（Seamus Higgins）表示，這項評論提醒外界，超加工食品相關科學證據仍存在許多待釐清之處；但這並不代表過去發現高超加工食品攝取與肥胖及健康問題相關的研究結論被推翻。

研究團隊強調，現階段的重點在於釐清健康風險究竟來自加工技術本身，還是與食品成分及飲食行為相關。相關分析主要根據現有隨機對照試驗進行評估，目前並不影響各國現行膳食指南建議。

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