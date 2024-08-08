安南醫院到廠門診 台達電台南菸槍員工成功「離菸」達7成

安南醫院醫護團隊為台達電南科廠員工做駐廠戒菸門診，十四名求診員工有十人成功戒菸，兩名「離菸」男員工（左一、左二）到醫院現身說法。（記者王俊忠攝）

〔記者王俊忠／台南報導〕父親節可送有抽菸史的爸爸1份戒菸計畫當節慶禮物，台南市立安南醫院從2015年起與多家企業合辦職場戒菸門診，今年與台達電南科廠合作，有14名菸槍員工接受戒菸門診治療，其中10人從5月後不再抽菸，戒菸成功率達7成；另4人也有減菸。

戒菸成功的台達電南科廠王姓男工程師與劉姓男員工，8日都現身安南醫發表感言，王男指大學起開始抽菸，菸齡約20年，因為家族有糖尿病史、其有50年菸齡的父親，又在今年初因口腔癌過世，他有感此癌病灶與治療過程的可怕，加上公司與醫院恰好合辦駐廠戒菸門診，為了自己健康，他就報名參加，從5月接受戒菸治療後，3個多月來都沒有想再抽菸的念頭。

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安南醫院家醫科醫師葉廷偉表示，今年5月到台達電南科廠做為期8週的戒菸門診療程，醫師與衛教師戒菸團隊於每兩週進到台達電廠區為求診員工看診與衛教，有14名癮君子參與戒菸門診，這14人過去平均1天約抽10根菸、菸齡18年，在治療後有10人迄今不再抽菸；另4人也有減菸。未來在3月、6月及1年後，醫院會持續追蹤台達電戒菸員工的戒菸成效，避免復發菸癮。

葉廷偉說，世衛組織統計，全球約有12億吸菸人口，每年約870萬人因吸菸相關疾病死亡，其中約130萬人因接觸二手菸致死，尤其菸熄滅後殘留在居家環境時間長達6個月，對家中幼兒危害很大，不僅易造成氣喘、支氣管炎、肺炎、中耳炎等呼吸道病，也會影響孩童認知功能。

葉醫師並說，依國健署2022年資料，我國吸菸人口有277萬人，但接受戒菸服務者僅16萬人。據統計，癮君子只靠個人意志戒菸成功率常低於5％；若藉由醫療戒菸治療，戒菸成功率可提高到40％。

目前戒菸輔助藥物有尼古丁替代療法與非尼古丁藥物兩種，前者提供低劑量尼古丁減緩菸癮，目前上市劑型有貼片、咀嚼錠、口含錠等；後者則是作用在大腦的神經傳導物質，降低戒菸時產生的戒斷症狀。而使用何種戒菸輔助藥物沒有絕對標準，安南醫院戒菸團隊會提供完整的醫病共享決策（SDM），讓民眾了解各種療法的優缺點，配合民眾需求、找到最適合的戒菸方法。

安南醫院醫護團隊為台達電南科廠員工做駐廠戒菸門診，十四名求診員工有十人成功戒菸，兩名「離菸」男員工（左一、左二）到醫院現身說法。（記者王俊忠攝）

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