岡醫「健康友善社區」 中路關懷據點今揭牌

高雄市立岡山醫院「健康友善社區」今天在阿蓮區中路社區關懷據點熱鬧揭牌。（岡山醫院提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄市立岡山醫院「健康友善社區」今（6）天在阿蓮區中路社區關懷據點熱鬧揭牌，岡山醫院未來將導入遠距醫療設備和系統，為長輩健康把關。

揭牌活動由市立岡山醫院院長于慶龍、阿蓮區長賴立齡、中路里長林永信、中路國小校長汪正中和中路社區理事長葉讚桐等人參與，現場並安排爆米香活動，勾起不少中路社區長輩的甜蜜記憶。

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于慶龍表示，阿蓮社區老齡化人口偏高，因此從去（2023）年第3季起，岡山醫院開始提供社區醫療專車，讓社區長輩就醫更便利，未來也將與社區據點合作，導入遠距醫療設備與系統，讓據點長輩測得的各項醫療數據，能更即時且有效率的掌握管理，為長者健康把關。

岡山醫院表示，院方自2015年起在中路社區關懷據點為居民進行血壓、血糖量測、心房顫動及骨質密度檢測等，也導入銀髮健康運動圈、園藝治療及健康講座，提供預防性醫療服務，守護居民身心靈健康。

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