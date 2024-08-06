高雄榮總辦父親節感恩音樂會 舒緩病人情緒、家屬壓力

高雄榮總辦父親節感恩音樂會，舒緩了病人情緒、家屬壓力。（高雄榮總提供）

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄榮總為了讓病患與家屬提早享受父親節歡樂溫馨的氣氛，今（6）日與財團法人生蓮慈善公益基金會、財團法人惠民醫療救濟基金會，聯合舉辦「爸面玲瓏-父親節音樂會」，希望透過悠揚的樂聲及精彩的器樂合奏及舞蹈表演，舒緩病患與家屬的身心情緒與壓力。

高榮院長陳金順表示，非常感謝生蓮慈善基金會洪勝雄董事長、洪陶美華董事等貴賓的大力支持，此次音樂會，將傳遞著溫暖與正能量，持續以熱情與感恩的心，提升醫院服務品質與人文關懷。

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社工室主任曾耀毅表示此次演出，有「魔笛家族」帶來的長笛、木笛、口風琴合奏外，也有「謠旅室內樂團」帶來的鋼琴三重奏（小提琴、大提琴、鋼琴合奏）。

此外，還特別邀請『奇克斯娛樂』與「高雄Super Yes國標藝術舞集」，帶來精彩的魔術及國標拉丁舞蹈表演，希望透過悠揚的樂聲及現場互動的魔術及舞蹈表演，疏解病患與家屬的身心壓力。

現場聆聽的病患和家屬都說，表演讓人舒緩了壓力與緊張，增添了幾分過節氛圍，高榮期許在每年的重要節慶時，舉辦大型的慶祝活動，讓不能回家過節的病人及家屬也能夠得到優質的音樂療育及享受溫馨的過節氣氛。

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