父親節在即 新北市議會國民黨團籲增設男性心理假

新北市議會國民黨黨今（6）日指出，應適時關心男性壓力，呼籲中央評估新增男性心理假；圖為新北市議會。（資料照）

〔記者黃子暘／新北報導〕父親節即將來臨，新北市議會國民黨團今（6）日指出，應適時關心男性壓力，呼籲中央評估新增男性心理假，也建議新北市可開創壯世代二度就業訓練班，並為男性設置專責心理諮商專線，讓男性也能向專業社工及心理諮商師傾訴，排解內心壓力。

書記長陳偉杰表示，男性工作壓力大，休假日把時間花在配偶和子女身上，鮮少有時間和自己對話及相處，許多研究調查都顯示中年男性壓力過大，加上社會期待高 ，男性習慣沉默忍受而不易自覺，呼籲中央研議讓男性每月有身心調適假。

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副書記長江怡臻指出，新北市針對婦女二度就業提供完善配套措施，市府也應思考如何讓壯年男性也能在中年培養出第二專長，可針對二度就業男性開立例如：廚藝、園藝、語言等專業項目技職班，市府也可評估由退休人士授課，讓壯世代發展成為一個正循環。

副書記長呂家愷說，根據《世界衛生組織》2018年調查報告，高收入國家男性的自殺人數是女性的3倍，自殺頻率也是女性的3.56倍，男性較不輕易與人分享內心壓力，呼籲市府比照其他縣市設置男性諮商專線，專線也可用作家人諮詢、幫助家中男性成員的管道。

國民黨團表示，家人應適時對家中男性成員伸出援手關懷，祝福全國父親健康快樂。

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