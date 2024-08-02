偏鄉服務 北醫楓杏醫療隊澎湖虎井離島義診

馬公市長黃健忠致贈感謝狀，感謝北醫楓杏醫療服務隊前往離島義診。（馬公市公所提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕台北醫學大學楓杏澎湖醫療隊延續去年在馬公市虎井里舉行「義診與家庭訪視」的成功經驗，今年再度前往虎井進行義診和家庭訪視活動。馬公市長黃健忠今（2）日專程搭船登島，感謝醫療團隊連續2年的服務，並探視島上居民，展現市政關懷。

楓杏醫學青年服務團指導老師李逸亭指出，今年義診活動特別邀請眼科醫師進行家訪服務，並結合當地衛生室提供資訊，實地走訪居民家中進行診療。

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在虎井活動中心內，還設立了多科別的醫療服務，包括內科、牙科、藥學、營養學、護理、物理治療、職能治療和醫學檢驗等專業服務。

另外，今年特別邀請中醫師參與義診，提供針灸、推拿等服務。同時義診活動還設有義剪服務，為長者們提供免費理髮，讓他們感受到來自社會的溫暖和關懷。虎井里長陳大川與虎井社區發展協會理事長黃回棟也出席活動，並向楓杏醫療隊表示誠摯感謝。他們指出，楓杏醫療隊的持續努力，不僅提升了島上居民的健康福祉，還推廣了醫學知識，讓更多人受益。

北醫楓杏醫療服務隊前進虎井離島，提供全方位義診服務。（馬公市公所提供）

黃健忠市長特別感謝臺北醫學大學楓杏醫學青年服務團指導老師李逸亭、楓杏社會醫療暨醫學知識推廣服務隊隊長陳育忻，以及安康鳳林藥局負責藥師王南淵，讓虎井居民在家門口享受多科別的免費醫療服務。黃市長並代表馬公市公所致贈感謝狀予楓杏醫療隊，感謝他們對離島居民健康的無私奉獻。

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