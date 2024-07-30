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暑假出團熱！境外移入登革熱病例日趨增加 中市20例皆境外移入

2024/07/30 17:50

市府防疫團隊執行雨後環境巡檢，清除孳生源。（市府提供）

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市衛生局表示，依據疾病管制署監測資料顯示，截昨（29）日，全國登革熱確定病例累計315例，共166例本土個案及149例境外移入個案；台中市20例，皆為境外移入個案，來源皆為東南亞國家，市府團隊接獲通報後皆已完成防治，維護社區安全。

衛生局長曾梓展表示，登革熱是一種社區病、環境病，防治首重孳生源清除，近期颱風過後持續有午後降雨情形，只要有0.5公分的積水，就會孳生登革熱病媒蚊，雨後居家附近的積水請市民朋友務必主動完成清除，才能有效降低登革熱疫情風險。

衛生局表示，近期境外移入登革熱病例有增加趨勢，提醒市民朋友暑期出國旅遊，前往登革熱流行的東南亞、中南美洲及非洲等國家或地區，請穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可含敵避（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）或伊默克（IR-3535）等有效成分的防蚊藥劑。

返國後14天內如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉痠痛及出疹等疑似登革熱症狀應儘速就醫，請主動告知醫護人員旅遊史，以利醫師早期診斷、通報及治療。

衛生局表示，近期天氣高溫炎熱且有間歇性降雨，民眾雨後48小時內，針對居住周圍環境，尤其是屋簷天溝、屋後溝、盆栽底盤、戶外容器或水桶等，掌握「巡、倒、清、刷」4撇步。「巡」是巡視周圍環境；「倒」是不用的容器倒置；「清」是清除廢棄容器；「刷」是刷洗容器內壁清除蟲卵，落實清除戶內外孳生源，共同防治登革熱。

市府防疫團隊執行雨後環境巡檢，清除孳生源。（市府提供）

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