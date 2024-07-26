高雄7/26停班停課 各醫院看診狀況一次看

高雄市26日停班停課，各醫院門診也有所調整。（高雄市政府提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕受凱米颱風挾帶西南氣流的豐沛雨量影響，高雄市明（26）日持續停止上班上課，高雄榮總將正常門診，部分醫院則改開設颱風或天然災害特別門診，就醫前務必確認清楚，以免白跑一趟！

高雄榮總：

26日恢復一切正常作業，門急診、手術、檢查及住院仍照常開設。

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高醫附設中和紀念醫院：

26日開設「天然災害彈性門診」，夜間門診停診，健康管理中心及復健門診全日暫停服務，血液透析室服務照常，急診、住院與手術也全日照常服務。門診預約的病友如無法如期就醫時，院方可協助1個月內加掛。

高醫26日看診表。（院方提供）

義大醫院體系：

義大醫療體系包括義大醫院、義大癌治療醫院、義大大昌醫院25日採彈性開診，實際開診科別，可先上義大醫療財團法人官網查詢看診進度。

高雄長庚醫院、鳳山醫院：

開設颱風特別門診，其餘門診服務均暫停。急診24小時提供服務。原已預約之民眾不保留亦不列入未到診計算，考量民眾就醫往返之安全性，於颱風解除警報後1個月內，持預約單至櫃檯加號或另於網路/APP預約掛號。已預約當日之檢查、檢驗、手術者，敬請視情形致電原預約單位或另調整預約時段。

高雄長庚26日看診表。（院方提供）

802國軍高雄總醫院：

26日上、下午開設天然災害特別門診，夜診暫停服務，急診、血液透析和住院正常；門診檢查及體檢暫停。

阮綜合醫院：

25日上、下午開設颱風特別門診，夜間停診；牙科、復健科、心肺、神經生理、排尿障礙、ESWL及健康檢查全日停診，僅已預約大腸鏡檢查者正常提供服務；急診、住院、洗腎、預約手術，以及預約檢查、檢驗、化療、美沙酮照市服務，可上阮綜合醫院官網查詢。

高醫岡山醫院：

26日開設「天災期間彈性門診

」，夜間門診停診及健檢全日暫停服務。上午開設：內科、耳鼻喉科、婦產科、神經科、泌尿科、皮膚科及精神科，下午開設小兒科、骨科及皮膚科（限約診）。

檢查項目部分，皮膚科照光治療、檢驗科門診抽血服務照常；影像醫學科只提供一般X光檢查，IVP攝影檢查、透視攝影檢查暫停服務；電腦斷層檢查（CT）、磁振造影檢查（MRI）、乳房攝影皆暫停服務。內視鏡檢查室胃鏡、大腸鏡暫停服務。「天然災害彈性門診時間表」點閱。

大同醫院：

啟動天災彈性門診，部分看診及檢查異動；各科夜診、復健治療中心、健康管理中心全面暫停服務；住院及急診照常服務。詳細門診時間可上大同醫院官網查詢。

高雄市立聯合醫院：

原表定門診停診，已預約之病人不另行通知，煩請自行改掛其他時間。門診及住院化療暫停。急診及住院服務照常。26日增設上午特別門診。

活力得中山脊椎外科醫院：

本院楊椒喬院長門診及樂活健康診所全日正常開診（含復健治療）。

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