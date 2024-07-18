健康網》減肥後自動胖回來？ 醫授5招不回彈

醫師建議，每天或每周固定量體重，體重起伏是正常的，但如果變重太多，可即時加強飲食控制，避免復胖；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕不少人與體重數字「長期抗戰」，好不容易減重成功，卻又再度陷入復胖、減肥之間的輪迴之中。嘉義基督教醫院家醫科醫師安欣瑜建議5方法，包括：固定量體重、找到一個可以長久執行的飲食習慣、運動、維持充足的睡眠、適時調適壓力。

有患者問：「我已經瘦了20公斤，順利達標了！但請問會不會復胖呢？」安欣瑜在臉書專頁「安欣瑜醫師」發文分享：「很遺憾的，減重很難，不復胖更難！」更大方分享自己的經驗：自己在高中達人生體重高峰後，又因為生產胖了回去，但有趣的是懷孕期間胖得不多，反倒是坐月子時嚴重睡眠不足及大吃大喝，胖的更多。

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她指出，隨著體重下降，基礎代謝也會越來越低，也就是說，就算只是多吃一點，也可能會反彈復胖；另外一個更難控的是食慾，瘦下來後，讓人飢餓的飢餓素上升且瘦素下降導致食慾上升，食慾上升的情況甚至會維持一兩年以上，這也是為什麼復胖如此容易。

●固定量體重：每天或每周固定量體重，體重起伏是正常的，但如果變重太多，可即時加強飲食控制，避免復胖。

●找到一個可以長久執行的飲食習慣：甚至停止使用減重藥物後，也能繼續保持健康的生活方式，可以顯著減少復胖風險，這也是為什麼不提倡過度極端的減重法，比如說極低熱量飲食法，雖然效果顯著但卻無法持久，甚至因為過度壓抑而反彈性暴食。

●運動：運動是維持不復胖最重要的方法之一，有研究指出，停用減重藥後，有固定運動的人較不易復胖。

●維持充足的睡眠：睡眠不足會讓人容易飢餓，甚至使人更傾向於選擇高熱量、低營養的食物，並減少體力活動。

●適時調適壓力：壓力大會增加體內皮質醇，進而增加食欲，特別是對高糖、高脂食物的渴望。

安欣瑜提醒，有些患者養成了聰明吃健康動的習慣，停止使用減重藥物後體重繼續減輕，也有些毫不忌口的，甚至變得比從前更胖。

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