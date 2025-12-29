宜蘭7.0強震撼全台 防災包不離身 必備5藥物

▲北榮獲善心人士捐贈，設計出「台灣防災包」提供給院內同仁，希望喚醒防災意識。（資料照，記者塗建榮攝）

記者林志怡／台北報導

1227地震的芮氏規模達到7.0，是921、花蓮0403地震後，國內第3起規模7以上的地震，為慎防後續較大餘震發生，不少人開始檢查與準備防災包。對於防災包內必備的藥物，藥師建議，務必放入繃帶、消毒藥水、感冒藥、止痛藥等，慢性病患則要確保日常用藥在身邊，拿了就能走。

繃帶、消毒藥水用於外傷

宜蘭外海27日深夜11點5分發生規模7.0大地震，中部以北地區普遍有3級、4級震度，全台都相當有感，且未來1週仍要注意規模5.5到6的餘震，許多民眾因此緊張檢查與準備家中的防災包。藥師公會全聯會副秘書長劉亮君指出，防災包內除了最基本的食物外，為應付地震情境，還需準備包紮用的繃帶與紗布，以及優碘等基本的消毒藥水，來應對可能的外傷，繃帶還能當止血帶使用。

劉亮君說，假設災難真的發生，民眾逃出家中後，可能會因為恐慌或是天候而出現頭痛、感冒等情況，因此基本的常備用藥、指示用藥也必不可少，其中要注意，在挑選止痛消炎藥時，建議選擇乙醯胺酚類藥物，且以指示用藥為佳，避免放入需要醫師處方的止痛藥。

感冒藥、止痛藥紓緩症狀

此外，劉亮君指出，有頭痛等特殊病史的民眾，也可依據需求，向藥師諮詢合適的藥物，至於有些容易因溫差或是壓力而出現胃痛等毛病的民眾，也可準備胃乳錠。

慢性病藥準備1週份量

劉亮君也特別提醒，若是有糖尿病等慢性病，或其他特殊疾病的患者，務必確保藥物隨時都在身邊、唾手可得，在災難發生的同時就能直接帶走，另以慢性病來說，目前慢性病處方箋通常會給1個月的藥物，在吃完前10天就能再領新的1批藥品，民眾也可把1週左右的藥物放在防災包裡，每個月領藥之後，就更新一次防災包的藥品。

對於應對緊急危難的防災準備，劉亮君說，為了促進全台防災韌性，政府已將醫療團隊納入考量，遇到戰爭、重大災難時，社區藥局也會加入服務、成為醫療站，並提供民眾所需要的藥物，但民眾還是要自己做好準備，尤其健保卡一定要帶在身上，才能隨時查詢過去的用藥與疾病資料。

▲宜蘭7.0強震，全台都有感，不少人開始檢查與準備防災包；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

