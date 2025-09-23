戴帽遮白斑 「黑色素顯微移植」甩困擾

▲王男因罹患白斑症，左額膚色越來越淡，以為曬太陽可以改善，但白斑不但沒有改善，夏天反而更明顯。（光田醫院提供）

記者歐素美／台中報導

20歲王姓男子因罹患白斑症，左額膚色變白，他利用曬太陽想讓該塊皮膚變黑，卻不見改善，夏天時反而白斑更加明顯，因面臨異樣眼光，讓他自信心受影響，2年來靠戴帽子遮掩，經求助光田綜合醫院整形外科主任吳文宏，採用自費「黑色素顯微移植」技術，將自身健康的黑色素細胞移植至白斑區域，治療9個月後，額頭膚色已完全恢復，目前持續追蹤中，他笑說：「以前都需要戴帽子遮掩，現在終於可以放心走在陽光下。」

自費治療9個月 膚色完全恢復

吳文宏表示，白斑症是1種因免疫系統異常，導致黑色素細胞受損或缺失的疾病，常見於雙頰、額頭、眼周、鼻部及四肢等部位，若皮膚完全喪失黑色素，即使曝曬陽光也不會變黑，反而因周邊皮膚曬黑使白斑更加明顯。

吳文宏指出，治療白斑症的方式主要有3種，包括窄頻紫外線照光療法，若2個月後未見明顯改善，建議評估其他療法，以免過度曝曬增加致癌風險；藥物治療，則是在局部塗抹類固醇或免疫調節藥膏，若2個月後仍無效，需停用以減少副作用；黑色素顯微移植手術，適合對前2者無效的患者。

吳文宏說明，若白斑區域完全缺乏黑色素，單純的窄頻紫外線照光療法難以產生顯著療效，若持續照射反而增加致癌風險。不過，在顯微黑色素移植術後配合照光，可進一步促進黑色素生長；若白斑保有部分黑色素，照光療法雖能減輕症狀，但由於黑色素濃度不足，仍可能再度復發。

吳文宏強調，白斑治療後黑色素的生長速度與持久度，因個人體質有所不同，術後仍需定期回診追蹤，一般臉部黑色素平均約需3到6個月恢復，身體其他部位生長較慢，追蹤期可達2年，膚色也會逐漸一致。

吳文宏說，白斑症並非傳染病，民眾勿需過度擔心，更不應對患者投以異樣眼光，近年門診觀察，20歲前發病的患者約佔一半，常影響交友、擇偶與自信，呼籲民眾若發現皮膚開始出現白斑，應盡快諮詢專業醫師進行診療，多數患者仍可恢復外觀與自信。

▲吳文宏醫師表示，「黑色素顯微移植」技術，可將患者自身健康的黑色素細胞移植至白斑區域，以改善症狀。（記者歐素美攝）

