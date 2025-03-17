嫌身體不完美焦慮 小心罹患醜形恐慌症

▲對身體部位不完美的焦慮，小心可能罹患醜形恐慌症：圖為情境照，圖中人物與本文無關。 （照片來源：shutterstock）

文／林靜芸

●案例1：麗貞（化名）從小不喜歡自己的鼻子，22歲時做了隆鼻手術，但術後非常不滿意。25歲時，接受手術取出隆鼻的人工軟骨，之後她不舒服，覺得難看，至少做了10次整形。搞到沒有醫師肯接手，她索性用刀片、剪刀，自己動手，最後鼻子扁塌、鼻孔朝天，正中央還有疤痕攣縮。

麗貞有恐慌及憂鬱的症狀，她以為是長期擔心鼻子造成的，直到65歲看精神科，才被確診是身體臆形症（醜形恐慌症）。

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●案例2：14歲的小君，在學校被視為問題學生，上課不專心、不合群，沒有朋友，在家裡也是父母的困擾。她不愛說話，整天把自己鎖在房裡，醫師診斷她是身體臆形症。原來小君的陰唇色黑、肥厚過長，她看了會害怕，醫師先治療她的憂鬱及強迫症，之後替她做陰唇整形，小君終於能夠正常生活及上學。

身體臆形症的症狀包括對身上某個部位特別焦慮，認為問題很大（其實只是瑕疵），花許多時間研究自己與別人有什麼不同，經常注視該部位、花時間遮掩問題部位，也常合併焦慮、憂鬱，甚至自殺傾向，無法正常工作或社交。

身體臆形症在正常人口有1.9%的發生率，病人希望改善醜形，容易求助醫美。根據統計，醫美病人15%有身體臆形症傾向。由於病因是心理問題，治療後，很容易有醫療糾紛。傳統醫美文獻主張精神有狀況的病人不適合做美容手術。

國外研究 整形後精神症狀消失

美國約翰霍普金斯大學愛其頓教授長期主張憂鬱症的病人，狀況穩定之後，如果憂鬱的焦點是外觀，給予整形，病人能夠完全恢復。

2025年1月巴西迷尼科斯基醫師追蹤48位陰唇肥厚的身體臆形症病人，整形之後，病人的自我形象恢復，精神症狀消失，由於陰唇肥厚可以圖形、數字量化表示；實證醫學的結論是精神症狀的病人，狀況穩定時，如果醫病能夠溝通，可以審慎整形。

（作者為聯合整形外科診所院長、台大醫院整形外科兼任主治醫師）

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