瘦瘦針正夯 部立新營醫院：中醫耳穴貼壓助攻體重管理

中醫耳穴貼壓輔助西醫減重藥物。（衛福部新營醫院提供）

〔記者楊金城／台南報導〕俗稱「瘦瘦針」的GLP-1受體促效劑以降低食慾、增加飽足感及介入代謝機轉，協助符合適應症的民眾進行體重管理。衛福部新營醫院中醫科醫師陳弘原強調，體重管理不能只看「吃得少不少」，應同時評估壓力、睡眠、飲食型態與代謝症候群等風險。對於接受西醫減重藥物治療的患者，若經專業評估適合，中醫「耳穴貼壓」可作為輔助方式，協助患者在飲食控制與壓力調節上建立更穩定的支持。

陳弘原指出，耳穴貼壓通常使用王不留行籽或磁珠貼附於耳部特定穴位，由患者在飯前、嘴饞或壓力大時輕壓刺激。研究顯示，耳部刺激可透過大腦食慾中樞、自律神經與腸胃功能調節，影響食慾相關荷爾蒙。

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耳穴貼壓在臨床上依個人體質選用的穴位有飢點、內分泌點：常用於協助調節食慾與身體代謝感受，有助於降低嘴饞與進食衝動；耳神門：常用於安定情緒、緩解壓力，可輔助改善因焦慮或睡眠不佳引起的「壓力性進食」。胃點： 協助調整胃部感受，緩解控制食量初期所產生的胃部空虛感或脹悶不適。

陳弘原說，耳穴貼壓並非「一按就瘦」的魔法，也不能取代處方藥物、營養調整與規律運動。西醫藥物協助控制食慾與代謝風險，中醫耳穴貼壓作為輔助，透過按壓幫助患者、調適飲食節律壓力調節，有效提升減重計畫的持續性。

新營醫院表示，民眾面對肥胖、血糖異常或脂肪肝等困擾，體重管理不宜依賴單一療法，更切勿自行購買網路藥品、共用藥物或輕信「免控制飲食」等誇大宣稱，應尋求合格醫師診察，建立包含飲食、運動、睡眠、壓力管理及中西醫輔助的整合計畫，才能瘦得安全又健康。

衛福部新營醫院中醫科醫師陳弘原指出耳穴不同位置的按壓效用。（醫院提供）

中醫耳穴貼壓的穴位。（衛福部新營醫院提供）

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