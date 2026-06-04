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健康 > 抗老養生 > 運動復健

痛到走不了路！ 74歲舞蹈老師復活術換膝 奇蹟重回舞台

2026/06/04 18:11

李姓舞蹈老師術後2個月就重返舞蹈教學，恢復良好。（中榮提供）

李姓舞蹈老師術後2個月就重返舞蹈教學，恢復良好。（中榮提供）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕74歲李姓舞蹈老師跳要舞近30年，3年前出現雙膝疼痛不適，罹患嚴重退化性膝關節炎，起初以玻尿酸注射等保守治療方式控制症狀，膝關節愈來愈痛，行走困難，甚至痛到失眠，決定手術治療，接受台中榮總機械手臂輔助人工膝關節置換手術，術後隔天能下床行走，1個半月恢復日常活動，兩個月後更重返舞台，再度翩翩起舞，重回熱愛的舞蹈人生。

台中榮總骨科部關節重建科主任曾崇育指出，隨著老化，退化性膝關節炎影響長者行動力與生活品質的重要疾病，常見症狀包括疼痛、僵硬、腫脹、上下樓梯困難、久站久走不適，嚴重時甚至會影響睡眠與日常自理能力。

醫師曾崇育指出，舞蹈老師擔心換膝影響活動，拖延未治療，直到不良於行才手術，優先置換症狀較嚴重的右膝關節。（中榮提供）

醫師曾崇育指出，舞蹈老師擔心換膝影響活動，拖延未治療，直到不良於行才手術，優先置換症狀較嚴重的右膝關節。（中榮提供）

但關節退化不代表必須放棄運動，只要選擇合適的運動方式，並注意關節保護，多數長者仍可維持良好的活動能力與生活品質，建議銀髮族可選擇低衝擊運動，例如快走、游泳、騎腳踏車或肌力訓練，強化大腿與核心肌群，減少膝關節負擔；運動前應充分暖身，避免長時間蹲跪、反覆上下樓梯或突然增加運動量。若運動時出現持續疼痛、腫脹、卡住或變形加劇等情形，應及早就醫評估，避免關節持續惡化。

曾崇育指出，傳統徒手膝關節置換手術仰賴醫師經驗，切骨角度、人工關節位置、軟組織平衡與下肢力線重建，都會影響術後疼痛、活動度與恢復速度；現在使用羅莎機械手臂輔助手術可結合術前規劃、術中導航與即時數據回饋，協助醫師更精準完成骨切與人工關節定位，達到精準切割、最佳化平衡的目標，但機械手臂並非取代醫師，而是提供即時精確的導航輔助。

曾崇育提醒，膝關節退化不必一味隱忍，也不一定一開始就動手術，早期可透過體重控制、肌力訓練、復健治療、藥物或注射治療改善症狀；但若已出現嚴重關節變形或保守治療效果不佳，就應及早與專業醫師討論更合適的治療策略。

醫師曾崇育以機械手臂輔助，為病人置換人工膝關節。（中榮提供）

醫師曾崇育以機械手臂輔助，為病人置換人工膝關節。（中榮提供）

目前機械手臂輔助人工膝關節置換屬自費項目，民眾可與醫師充分討論，選擇最適合自己的治療方式。對年長者而言，換好膝蓋不只是止痛，更是重新找回行動力、生活自主與身心健康的重要一步。

台中榮總骨科部在李政鴻副院長與陳昆輝部主任帶領下，2022年引進羅莎機械手臂輔助關節置換系統，近年成立羅莎機械手臂官方認證培訓中心，推動精準關節置換手術發展，近4年已成功完成逾千例機械手臂膝關節置換手術，病人年齡橫跨35歲青壯年至93歲高齡長者，其中約半數為73歲以上病人，即使是高齡病人，經過完整的術前評估、合適的術前規劃、與術後復健，仍有機會改善疼痛、恢復行動力，甚至重新回到原本喜愛的生活與運動。

透過X光檢查，李姓舞蹈老師的右膝關節內側嚴重磨損。（中榮提供）

透過X光檢查，李姓舞蹈老師的右膝關節內側嚴重磨損。（中榮提供）

李姓舞蹈老師的右膝蓋以機械手臂輔助精準置換膝關節。（中榮提供）

李姓舞蹈老師的右膝蓋以機械手臂輔助精準置換膝關節。（中榮提供）

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