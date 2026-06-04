健康網》每天走1萬步竟膝蓋退化！ 醫揭50歲後最常犯7錯誤

健走是許多人最常從事的運動，但走得多後也有可能造成膝蓋卡卡。王竣平提醒，健走7大陷阱，最好要避免；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕不少長青族每天走1萬步，卻可能未擁有健康卻造成膝蓋退化！潤生復健科診所院長王竣平指出，問題不一定出在走路本身，50歲後最常見的健走7大陷阱，包括了鞋子老化、步伐過大、缺乏暖身、只走平路、不做肌力訓練、姿勢不良，與過度運動等。他警告，最危險的往往是過度運動。

王竣平在臉書粉專發文分享，很多民眾每天都有運動，卻發現自己越運動卻越不能走。他們通常每天固定走路、很自律的人，手機步數每天破萬，但是卻膝蓋開始卡，下樓梯越來越不舒服，腰痠的時間也越來越長。多數人甚至懷疑原因出在老化。

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王竣平歸納走路的7大地雷，讓民眾參考，以避免加速膝蓋退化：

陷阱1 鞋子老了還在穿

很多人一年只換一次鞋，甚至鞋底沒有磨平就繼續穿。但真正影響關節保護力的是鞋子的中底避震結構，外觀看似完好，吸震能力卻可能已經大幅下降。隨著年齡增加，腳底脂肪墊變薄、足弓變化，若鞋子沒有跟著更新，每一步衝擊都可能直接傳到膝蓋。

陷阱2 步伐太大反傷膝

不少人認為跨大步比較有運動效果，但當腳掌落在身體重心前方過遠時，膝蓋必須承擔更多煞車力量。長期下來，衝擊力直接撞進髕骨、軟骨和半月板。建議腳落地輕一點，步伐短一點，不要讓膝蓋每一步都在幫你煞車。

陷阱3 沒暖身直接快走

許多人一出門就開始加快速度，希望提高運動效率。但關節液需要重新分布，肌肉也需要時間活化。

陷阱4 長期只走平路

每天固定走河堤、公園步道看似規律，但現實生活中仍需面對樓梯、高低落差及濕滑地面。若長期缺乏平衡能力訓練，大腦與肌肉協調能力可能逐漸退化，未來跌倒風險反而增加。

陷阱5 只走路不練肌肉

醫師指出，肌肉是關節最重要的保護系統。若大腿與臀部肌力不足，膝蓋就得獨自承擔身體重量與衝擊力。坐姿抬腿、橋式運動、靠牆深蹲等簡單訓練，都有助於減輕關節負擔。

陷阱6 低頭走路怕跌倒

不少長者走路時總盯著地面，擔心跌倒。事實上，長期低頭容易造成頭部前傾、肩頸僵硬與腰背痠痛。維持抬頭向前看、自然擺臂的姿勢，反而更有助於身體保持平衡。

陷阱7 把不休息當自律

最常見也最危險的錯誤，就是身體已經疼痛仍堅持每天走路。軟骨不像肌肉能快速修復，除了需要適度刺激，也需要恢復時間。若關節持續不適卻不休息，反而可能加速磨損。

王竣平總結，健走最大的價值並非追求每天走1萬步，更重要的是建立正確運動習慣，讓自己在10年、20年後依然能自在行走、上下樓梯，享受健康與獨立生活。

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