國保新措施！老年年金改自動發放 滿65歲、符合資格者免申請

國保制度近日因「繳了一輩子卻領不到」引發討論，衛福部今表示，未來符合資格的國保民眾，滿65歲後不必申請，勞保局將主動核發老年年金；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔記者侯家瑜／台北報導〕國保制度近日因「繳了一輩子卻領不到」引發討論。衛福部今表示，未來符合資格的國保民眾，滿65歲後不必申請，勞保局將主動核發老年年金。不過遺屬年金、喪葬給付等項目，仍須檢附文件提出申請。

近日有民眾在網路發文表示，家中長輩一輩子按時繳納國民年金，卻在剛滿65歲後不幸過世，家屬事後申請老年年金、喪葬給付及遺屬年金時全數遭拒，引發外界質疑國保制度「繳了不一定領得到」，也再度掀起國民年金是否公平的討論。

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對此，衛福部社會保險司長張鈺旋表示，經檢討後，將放寬老年年金申請規定，未來凡年滿65歲、且未積欠國保保費的民眾，不需主動提出申請，即日起由勞保局主動審核資格，符合條件者將自動發給老年年金，希望避免民眾因不熟悉制度而喪失權益。

她指出，這次引發討論的案例，涉及老年年金、喪葬給付及遺屬年金3種不同給付制度，並非單純「繳費卻完全領不到」。其中，喪葬給付部分，依現行規定，被保險人若超過65歲後死亡，因已不在保險有效期間內，因此不符合請領資格。

至於遺屬年金，則是為了照顧原本依賴被保險人扶養、經濟較弱勢的家屬，因此設有年齡、工作能力及收入等限制。若沒有符合資格的遺屬，便無法請領。

而最受關注的老年年金部分，過去制度規定，被保險人須主動提出申請，勞保局才能進行後續核發程序，包括確認匯款帳戶等資料。此次個案疑似因生前未完成申請，導致家屬後續無法請領，也讓外界質疑制度過於僵化。

衛福部表示，考量國保老年年金的請領條件相對單純明確，只要年滿65歲且無欠費，理論上即已具備資格，因此決定調整作法，改由政府主動審核並發放，不再以「有無提出申請」作為必要條件。

不過，像是身心障礙年金、遺屬年金、生育給付及喪葬給付等其他國保項目，由於仍須審核個別資料，因此未來仍需由民眾檢附相關文件，向勞保局提出申請。

衛福部指出，目前國保每月納保人數約290萬人，每月領取老年年金等各項保險給付者約172萬人，未來將持續檢討制度，強化民眾退休與基本生活保障。

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