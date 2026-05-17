健康網》怕夜尿不敢喝水 醫教「補水時間差」 解渴又能一覺到天明

台中榮總婦產科醫師謝筱芸指出，許多人因白天喝水太少，導致晚上口渴又擔心夜尿，建議掌握補水時間差3原則，有助改善夜尿情況；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕很多人擔心睡到一半頻頻起床上廁所，晚上即使口渴也不敢喝水。對此，台中榮總婦產科醫師謝筱芸指出，許多人因白天喝水太少，導致身體在晚上「補繳水費」。不過，正常來說，半夜起床排尿次數應是0次，建議掌握補水時間差3原則，有助改善晚上口渴又怕夜尿的情況發生，還能降低降低半夜跌倒風險與心血管負擔。

謝筱芸於臉書粉專「謝筱芸醫師的泌密診療室」發文與短影音表示，晚上起來上廁所1次或1次以上，在醫學上均定義為夜尿。門診不少患者表示，晚上常會口渴，也怕晚上起來上廁所。她指出，出現這種狀況，其實問題不是晚上喝太多，而是白天水喝太少，才會導致晚上一直覺得口渴想喝水。

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「補水時間差」3步驟一次看

謝筱芸表示，當出現晚上想喝水的時候，建議可掌握以下3步驟，有助改善夜尿情況：

●白天平均喝：別等到渴了才喝。

●晚上9點補：如果白天喝不夠，在這個時間一次補300-500cc。

●睡前排乾淨：在睡前2、3小時把尿液排空，給膀胱一個清爽的空間。

夜尿增加跌倒風險、心血管負擔

為什麼要這麼努力改善夜尿情況？謝筱芸表示，這是因為醫學研究指出，改善夜尿能有效降低半夜跌倒與心血管負擔的風險。為了更安全的睡眠品質，建議不妨嘗試調整補水時間，也能讓一夜好眠。

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