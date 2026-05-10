北市婦幼專責醫院6月揭牌！ 全國首座冷鏈配送母乳庫上路

〔中央社〕今天是母親節，台北市長蔣萬安宣布，北市婦幼專責醫院將於6月揭牌，設有全國首座冷鏈配送母乳庫及台灣第一間全對象兒童長照機構，未來也將有全女醫團隊、專屬女性的「好醫門診」。

蔣萬安透過臉書祝福所有偉大的媽媽母親節快樂，並宣布台北市婦幼專責醫院將在6月正式揭牌，前幾天他前往了解整備進度，「這不只是一間醫院，而是真正從媽媽、女性與孩子的需求出發，量身打造的暖心醫療環境。」

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蔣萬安表示，婦幼專責醫院設有全國第一座冷鏈配送母乳庫、溫馨的家庭化分娩室，以及台灣第一間全對象兒童長照機構；未來也將有全女醫團隊、專屬女性的「好醫門診」。

台北市立聯合醫院告訴中央社記者，台北市婦幼專責醫院即將在6月下旬正式揭牌，屆時全國第一座冷鏈配送母乳庫，是指「母乳庫冷鏈運送計畫」的第二階段，將冷凍母乳以冷鏈物流專車的配送方式送抵更多的發送站。

北市聯醫表示，溫馨的家庭化分娩室以及台灣第一間全對象兒童長照機構，都將同步上路，「好醫門診」則後續啟動。

針對全對象兒童長照機構，北市聯醫說明，北市婦幼專責醫院的全對象兒童長照，除受理社會局收容的兒童，更以復能兒童、賦能家庭為核心，提供一般失能重症兒家庭的照護服務，以及重症發病後的急性後期照護，也包含設籍外縣市的兒童。

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