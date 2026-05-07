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健康 > 抗老養生 > 中醫藥

41歲妻戒手搖飲 苦等15年求子成功

2026/05/07 15:32

41歲張妻不孕15年，向台南市醫中醫部求診，才得知她日飲2公升冰飲致「胞宮受寒」，經調理並戒冰，今年4月產子圓夢。（圖擷取自shutterstock）

41歲張妻不孕15年，向台南市醫中醫部求診，才得知她日飲2公升冰飲致「胞宮受寒」，經調理並戒冰，今年4月產子圓夢。（圖擷取自shutterstock）

〔記者王捷／台南報導〕台南市一對張姓夫妻結婚15年面臨不孕，丈夫接受手術、多方求診都沒效，妻子在41歲高齡時向台南市立醫院中醫部求診，豈料妻子難孕原因竟是每天2公升的手搖飲，經過調理「胞宮受寒」體質後，張妻在今年4月產子，在母親節前夕圓夢。

張姓夫妻在2012年結婚後就計畫育兒，但求子過程面臨很多挑戰，西醫認為丈夫的精蟲數量與品質不佳，張男馬上接受精索靜脈曲張手術，但挨刀一年後情況還沒改善，夫妻又尋求其他中醫看診，甚至找宗教協助也沒效，經歷多次失落，兩人向台南市醫中醫部「好運門診」尋求協助。

市醫中醫部主任張烱宏評估，丈夫除了精蟲問題外，妻子雖然賀爾蒙數值正常，卻有卵泡發育偏小的隱憂，深入諮詢才得知，妻子每天喝超過2公升的冰的手搖飲，導致寒邪內侵、胞宮受寒，嚴重影響氣血運行與卵泡成熟，這種體質弱點成為不孕的關鍵阻礙。

張主任擬定個別化策略，以中藥與針灸溫經散寒，結合基礎體溫與超音波追蹤排卵時機，並嚴禁張女飲用冰飲。調理數月後張女首次驗孕成功，卻不幸於初期流產。在中醫團隊鼓勵下，張女持續治療，排卵漸趨規律後再次受孕。經團隊調養穩定胚胎，最終順利產下男嬰。

市醫中醫部醫師王淑秋指出，臨床上許多女性抽血正常卻隱含體質失衡，她強調，不孕症治療需透過辨證調理，從根本穩定內分泌並提升健康，正確醫療介入才能協助不孕家庭克服難關。

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