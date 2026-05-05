健康網》46歲芳苑農會總幹事帶團英國考察猝死 醫籲2症狀別硬撐

46歲的芳苑農會總幹事洪翊桓驚傳帶團至英國考察猝死。佳齡診所指出，有時猝死前4個禮拜，會出現警訊症狀。（擷取自臉書）



〔健康頻道／綜合報導〕去（2025）年才在激烈競爭農會改選中獲聘總幹事的洪翊桓驚傳在英國訪問時，於旅館內猝死，享年46歲。佳齡診所指出，有腦心血管疾病，或家族中有猝死家族史的人都是高風險族群。

體型微胖又壯碩的洪翊桓為人豪邁，在任職芳苑農會推廣部主任，業績不錯，去年才獲聘農會總幹事，此次帶領各鄉鎮市農會總幹事到英國考察農業，預計5月9日返台，未料昨（台灣時間）傳出不幸消息。

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根據佳齡診所衛教資料指出，和腦心血管之動脈粥狀硬化形成相關的高血壓、高血糖、高血脂、肥胖、抽菸、酗酒等，都是間接造成猝死的元凶。也再次叮嚀，猝死前確實可能有警訊症狀出現，但一般病人常常未意識到或低估這些警訊。

佳齡診所表示，最常見的警訊是胸痛與呼吸困難。心因性猝死有一半病人在憾事發生前4個禮拜會出現警訊症狀，也有超過8成的人，猝死前至少1小時有出現過警訊症狀。

一般發現有人猝死發生，佳齡診所指出，就是毫無懸念，進行心肺復甦術（CPR），若周遭有自動體外去顫器（AED），應立即拿來判讀是不是由心律不整所引起，而給予適時的電擊。一旦心跳回復，須立即送醫做後續的追蹤與治療，找出引起猝死的原因，以避免事件再度發生。

對於腦心血管疾病的病人，或家族裡發生過猝死案例的親屬，可做適當的篩選（screening）。一方面看是否有遺傳傾向，另一方面經過風險評估後（risk stratification），可根據目前的醫學證據做後續的處理與治療，這些都有助於預防猝死的發生。

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