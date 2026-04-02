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健康 > 心理精神

深睡不只是休息！科學家找到大腦「睡眠開關」：影響燃脂與肌肉修復

2026/04/02 14:40

深層睡眠不只是為了讓身體休息，更是人體自動修復的關鍵時刻；示意圖。（法新社）

深層睡眠不只是為了讓身體休息，更是人體自動修復的關鍵時刻；示意圖。（法新社）

〔編譯陳成良／綜合報導〕深層睡眠不只是為了讓身體休息，更是人體自動修復的關鍵時刻。根據加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）的研究，科學家近日在權威期刊《細胞》（Cell）發表重大發現，成功繪製出大腦調控生長激素分泌的神經迴路，證實睡眠品質直接影響肌肉修復、脂肪代謝與腦力運作。

長期以來，科學界一直有個謎團：為何睡眠品質不佳，特別是缺乏「非快速動眼期」（non-REM）深層睡眠時，體內的生長激素水平會顯著下降？

據科技新聞網站《Science Daily》報導，研究團隊利用電極記錄神經活動，發現大腦下視丘內有一組特殊的「神經開關」，透過精密的神經訊號傳導，協調生長激素的釋放。這意味著，生長激素的分泌並非隨機發生，而是由睡眠階段精準控制。當我們進入深層睡眠時，身體會主動釋放這類激素，協助修復肌肉、支撐骨骼生長並促進脂肪代謝。

這解釋了為何睡眠不足容易導致體態問題。生長激素不僅負責組織修復，更負責控管人體如何處理醣類與脂肪。若睡眠斷斷續續或深度不足，該神經迴路就會失衡，這與肥胖、糖尿病及心臟疾病的風險增加有關。

研究共同作者席爾弗曼（Daniel Silverman）指出，睡眠與生長激素構成了一個「緊密平衡的系統」：「睡眠啟動生長激素釋放，而生長激素反過來調節大腦警覺度。兩者平衡，身體才能進行代謝修復。」

除了體態影響，這項發現更可能為醫學帶來新突破。生長激素透過腦幹中負責警覺、注意力與認知功能的區域發揮作用。科學家認為，深入了解這套神經迴路，未來有望開發出針對性的荷爾蒙調節療法，不僅能改善睡眠品質，甚至能改善與阿茲海默症或帕金森氏症相關的神經修復機能。

這項研究目前在動物模型中展現了顯著成果，雖然距離臨床應用仍需時間，但這已證實「睡個好覺」絕非奢侈，而是維持代謝健康與腦力清晰的必要科學機制。

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