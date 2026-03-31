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清明供品怎麼保存？ 避免食物中毒這樣做
〔記者張協昇／南投報導〕清明節將至，家家戶戶陸續準備祭祖供品與應景食品，南投縣衛生局除加強市售應景食品抽驗，也提醒民眾，清明期間氣溫逐漸升高，食品保存風險相對提高，民眾祭祀後的熟食應盡快冷藏保存，食用前務必充分加熱；若於常溫下放置時間過長，則不建議再食用，以降低食物中毒風險。
為確保民眾安心過節，南投縣衛生局近日執行清明節節慶食品稽查專案，針對縣內食品製造及販售場所加強查核，並抽驗應景食品共32件，檢驗項目涵蓋防腐劑、甲醛、黃麴毒素及農藥殘留等重要指標，檢驗結果全數符合規定。
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惟衛生局提醒民眾，近日氣溫逐漸升高，食物容易腐敗，民眾選購清明節應景祭祀食品時應留意產品標示是否完整，包括品名、成分、有效日期及保存方式等資訊，並於購買後依保存條件妥善儲存，包括不拆包裝或以保鮮膜保鮮，遠離日光與高溫，祭祀後的熟食則應盡快冷藏保存，食用前確實加熱，並養成飯前洗手等良好衛生習慣，以維護自身與家人健康。
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