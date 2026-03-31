每天只要5分鐘！這運動讓你「喘到講不出話」 慢性病風險大降61％

圖為運動後氣喘的情境。研究指出，每天只要數分鐘「喘到難以說話」的短時間劇烈活動，即可能與慢性病風險下降相關。（圖取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕多數人以為維持健康必須在健身房耗費數小時，但最新科學實證打破了這項門檻錯覺。不是1小時，而是幾分鐘就夠。關鍵不是做多久，而是你有沒有喘到講不出話。只要每天累積4到5分鐘「喘到無法說話」的短時間劇烈活動，多種慢性疾病的發病風險可大幅下降，最高達6成。

根據《時代雜誌》（TIME）報導，這項發表在《歐洲心臟期刊》（European Heart Journal）的研究，分析了近10萬人數據的大型研究發現，只要將日常活動的4%轉為高強度運動，就能帶來顯著的防病效益。數據顯示，這類短時間的劇烈活動，能讓糖尿病、心臟病、失智症與慢性腎臟病等發生率，大幅下降29%至61%。澳洲蒙納許大學（Monash University）教授斯塔馬塔基斯（Emmanuel Stamatakis）指出，每天僅需4.5分鐘的短暫高強度動作，心血管疾病風險就能降低約50%。

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何謂高強度的達標標準？判斷方式其實很簡單：當你運動到上氣不接下氣、完全無法順暢交談時，就已進入高強度區間。專家強調，現代人無需執著於完整的訓練菜單，只需在日常生活中捕捉微小的爆發時刻。舉凡為了趕時間而快步追公車，或是提著重物一口氣爬上數層樓梯，只要每次維持60秒的劇烈活動狀態，這些生活場景全都能轉化為對抗疾病的強效處方。

儘管研究團隊透過大規模數據找出了極強的防病關聯性，但他們也嚴格聲明，這項觀察性研究目前僅顯示兩者高度相關，尚未在臨床上證實絕對的直接因果關係。然而，對於長期缺乏運動時間的現代上班族而言，這項數據已徹底翻轉了健康管理的門檻。目前國際醫學界正進一步探討，這類微量的高強度活動是如何具體改變人體的代謝與發炎機制。

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