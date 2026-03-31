自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

每天只要5分鐘！這運動讓你「喘到講不出話」 慢性病風險大降61％

2026/03/31 13:41

圖為運動後氣喘的情境。研究指出，每天只要數分鐘「喘到難以說話」的短時間劇烈活動，即可能與慢性病風險下降相關。（圖取自freepik）

圖為運動後氣喘的情境。研究指出，每天只要數分鐘「喘到難以說話」的短時間劇烈活動，即可能與慢性病風險下降相關。（圖取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕多數人以為維持健康必須在健身房耗費數小時，但最新科學實證打破了這項門檻錯覺。不是1小時，而是幾分鐘就夠。關鍵不是做多久，而是你有沒有喘到講不出話。只要每天累積4到5分鐘「喘到無法說話」的短時間劇烈活動，多種慢性疾病的發病風險可大幅下降，最高達6成。

根據《時代雜誌》（TIME）報導，這項發表在《歐洲心臟期刊》（European Heart Journal）的研究，分析了近10萬人數據的大型研究發現，只要將日常活動的4%轉為高強度運動，就能帶來顯著的防病效益。數據顯示，這類短時間的劇烈活動，能讓糖尿病、心臟病、失智症與慢性腎臟病等發生率，大幅下降29%至61%。澳洲蒙納許大學（Monash University）教授斯塔馬塔基斯（Emmanuel Stamatakis）指出，每天僅需4.5分鐘的短暫高強度動作，心血管疾病風險就能降低約50%。

何謂高強度的達標標準？判斷方式其實很簡單：當你運動到上氣不接下氣、完全無法順暢交談時，就已進入高強度區間。專家強調，現代人無需執著於完整的訓練菜單，只需在日常生活中捕捉微小的爆發時刻。舉凡為了趕時間而快步追公車，或是提著重物一口氣爬上數層樓梯，只要每次維持60秒的劇烈活動狀態，這些生活場景全都能轉化為對抗疾病的強效處方。

儘管研究團隊透過大規模數據找出了極強的防病關聯性，但他們也嚴格聲明，這項觀察性研究目前僅顯示兩者高度相關，尚未在臨床上證實絕對的直接因果關係。然而，對於長期缺乏運動時間的現代上班族而言，這項數據已徹底翻轉了健康管理的門檻。目前國際醫學界正進一步探討，這類微量的高強度活動是如何具體改變人體的代謝與發炎機制。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中