健康網》別人孩子特別高！醫：幫孩子長高 這樣吃

該如何幫助孩子長高，成為家長熱烈討論話題。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕不少父母希望自己的子女擁有如名模般的身高。近日報導指出，世界人口綜述組織（World Population Review）的「2026年全球平均身高」資料，台灣19歲男女平均身高是173.5公分、160.7公分，與台灣鄰近國家相比，倒數第三。該如何幫助孩子長高，成為家長熱烈討論話題；美迪大直婦產科診所兒童內分泌科醫師陳奕成引用研究指出，讓孩子吃適當的食物，能幫助孩子長高。

為什麼有些孩子就是比較高？陳奕成在臉書粉專「兒童內分泌 陳奕成醫師的樂高園地」表示，有研究發現：他們平常吃的東西，真的不太一樣。很多爸爸媽媽都會在看診的時候問：「醫師，孩子要吃什麼才會長高？」、「是不是多喝牛奶就會比較高？」其實沒有那麼簡單。

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一項分析了6000多名兒童的大型研究發現：高個跟偏矮的孩子飲食習慣真的差很大！研究發現：身高較低的孩子，飲食中最常出現的是：碳酸飲料、蛋糕、餅乾、甜點；糕點與派；高脂乳製品。這些食物的共同點是熱量高，但營養密度低。而且更重要的是：小朋友吃過甜點和飲料很快就飽了，容易「排擠」到真正重要的營養。例如牛奶、正餐、 蛋白質食物。久而久之，就造成他們營養攝取的不均衡。

陳奕成表示，長得高的孩子，較常吃這些：低脂乳製品；穀類食物。而且碳酸飲料攝取比較少。詳細評估他們的飲食內容後發現：蛋白質比較足夠、鈣攝取比較充足、飲食比較均衡。這些都是骨骼生長的重要條件。其中最關鍵是：長得高的孩子，其實吃得比較夠！

研究發現，身高較高的孩子，所有營養素的總攝取量都比較高，包括總熱量、蛋白質、碳水化合物、脂肪。但很有趣的是，營養比例跟身高矮的孩子是差不多的。也就是說：小朋友可以長得比較好，並不是因為選擇高蛋白飲食、或是選擇低碳水飲食、甚至是補充了特定的營養素。真正差別是「吃得到底夠不夠」。

如果孩子常常吃太少、很挑食、用甜食或飲料代替正餐。就非常可能影響營養攝取，進一步導致長不高。

陳奕成表示，長高的關鍵不是靠單一種營養！這篇研究帶給我一個很重要的觀念更新：飲食確實對小朋友的生長來說相當重要，關鍵不在於補充某一種食物或是營養素，而是在與小朋友整體的飲食習慣。與其考慮是不是需要補這個、補那個，更重要的是小朋友吃了什麼？吃了多少？有沒有做到這些事？

確保優質的蛋白質與鈣來源：牛奶、蛋、魚、豆類都是好選擇。

儘量避免含、碳酸糖飲料：水和牛奶是比較好的日常飲品；不要讓甜食、點心取代正餐。

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