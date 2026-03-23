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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

三高年輕化！醫揭無症狀不代表沒問題 籲把握30歲起免費成人健檢

2026/03/23 12:23

黎裕昌示警糖尿病真正可怕的是併發症，及早穩控血糖，才能打底保健康。（聯新國際醫院提供）

黎裕昌示警糖尿病真正可怕的是併發症，及早穩控血糖，才能打底保健康。（聯新國際醫院提供）

〔記者李容萍／桃園報導〕許多壯年族群自認「能吃能跑」等於健康，卻不知血糖、血脂正如同無聲暗箭，悄然侵蝕血管。桃園市聯新國際醫院日前在平鎮區平興國小活動中心舉辦「一站式社區整合性篩檢」，提供成人預防保健服務、B、C型肝炎及7項癌症篩檢等10項免費服務，吸引近400位民眾到場參與，以行動「投資」未來健康。

經統計數據顯示30至39歲族群中，高血脂盛行率達18.7％、高血壓9.7％，高血糖2.5％，三高呈現年輕化趨勢，醫師呼籲無症狀絕不代表沒問題，2025年1月1日起，公費成人預防保健服務（成人健檢）年齡門檻已下修至 30 歲，參加成人健檢是給自己搶救未來的機會，面對慢性病暗箭，及早篩檢、積極面對守住黃金期，才是遠離中風與洗腎威脅的關鍵。

聯新國際醫院定期為糖友安排眼底鏡篩檢，降低視神經病變風險。（聯新國際醫院提供）

聯新國際醫院定期為糖友安排眼底鏡篩檢，降低視神經病變風險。（聯新國際醫院提供）

聯新國際醫院新陳代謝科主治醫師黎裕昌今（23）日指出，成人健檢最大價值在於揪出「沒有症狀的高血糖」患者。他分享一位現年73歲男性的受益案例，12年前，該患者自認體力良好，僅有口渴、多尿與變瘦，直到檢查後才驚覺血糖高達278 mg/dL（正常值100以下），糖化血色素更達11.3％（正常值5.6以下），確診為糖尿病。

黎裕昌表示，當出現多吃、多喝、多尿及體重下降等3多1少症狀時，往往已罹患糖尿病至少5年。所幸該患者及早發現，透過飲食、藥物及運動三管齊下妥善控制，即使隨年齡增長需調整藥物與胰島素劑量，也因為「打底」紮實，12年來維持優質健康生活，充分展現早篩早治的關鍵差距。

對於民眾常抱持「我沒家族史」、「我不碰甜食、手搖飲」或「我不算胖」的否認心態，黎裕昌解釋，第2型糖尿病與胰島素阻抗密切相關，現代精緻飲食及生活型態導致肥胖比率提高，導致胰島素阻抗，即使沒有家族史也可能罹病。

長期高血糖會造成微血管硬化與堵塞，引發三大微血管病變，包括視網膜病變造成失明；腎臟病變致尿毒症需長期透析；神經病變引發感覺喪失，進一步恐導致足部潰瘍及截肢。黎裕昌提醒一旦出現明顯併發症症狀，通常已進入不可逆階段，越早穩定血糖，未來失明、腎病變、心肌梗塞或中風的風險越低。

聯新國際醫院舉辦「一站式社區整合性篩檢」，提供成人免費健檢服務。（聯新國際醫院提供）

聯新國際醫院舉辦「一站式社區整合性篩檢」，提供成人免費健檢服務。（聯新國際醫院提供）

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