健康 > 名人健康事

健康網》前港姐吳文忻乳癌復發 研究：5法降復發風險

2026/02/01 13:12

51歲前港姐吳文忻（現名吳忻熹）前年乳癌復發，她勇敢抗癌。（翻攝IG）

51歲前港姐吳文忻（現名吳忻熹）前年乳癌復發，她勇敢抗癌。（翻攝IG）

〔健康頻道／綜合報導〕51歲前港姐吳文忻（現名吳忻熹）前年乳癌復發，去年3月透露癌症已惡化到第4期。事實上，乳癌病人一向擔心復發，台北慈濟醫院一般外科醫師陳昱天指出，規律運動、維持健康體重、均衡飲食、戒菸、少喝酒，都能幫助降低復發機率。

為對抗病魔，吳文忻一直以積極樂觀態度面對，港媒報導，她不僅推出自傳《因愛重生》，去年更一圓歌手夢，以歌曲《重生》踏上《勁爆》頒獎台，其堅毅精神感動不少人。然而抗癌之路荊棘滿途，近日向媒體透露其健康狀況下滑，癌細胞已擴散至肝臟。面對癌細胞擴散壞消息，吳文忻十分無奈但表示不會放棄。

乳癌病人最擔心復發，病人經常詢問醫師，應該如可在日常生活中維持健康。陳昱天曾經在臉書專業「陳昱天醫師-乳癌，靜脈曲張，微創腹腔鏡手術」發文分享，生活習慣的確會影響復發風險， 不妨運用可持續的小改變，一步步讓身體更健康。

陳昱天說明，從研究顯示，規律運動、維持健康體重、均衡飲食、戒菸、少喝酒，都能幫助降低復發機率。以下是他建議病友的生活5步驟：

1.動起來：一週至少150分鐘中等強度運動（快走、游泳、腳踏車）。

2.飲食均衡：多蔬菜水果、全穀類，少紅肉與加工食品。

3.控制體重：避免體脂過高，特別是更年期後的女性。

4.拒菸限酒：菸酒會增加癌症風險，能戒就戒。

5.管理壓力：瑜伽、冥想、深呼吸，讓心情也健康。

此外，根據衛福部衛教資料表示，造成乳癌的危險因子包括：老化、基因變異、生育因子（初經早、停經晚、未曾生育、晚生育、未曾哺乳等）、具有乳癌家族史、相關病史（卵巢癌或子宮內膜癌等）、抽菸、飲酒、不健康飲食、缺乏運動及肥胖等。其中菸、酒、飲食、身體活動等因素，可透過健康的生活型態加以預防。

國健署提醒女性朋友們，要正視乳癌定期篩檢的重要，45歲以上至未滿70歲女性，或是40歲以上至未滿45歲具乳癌家族史的女性，均可接受政府補助的每2年1次乳房X光攝影檢查。定期篩檢可降低41%的乳癌死亡風險，並減少30%的晚期乳癌發生率。

港姐季軍吳文忻癌細胞擴散 認身體開始虛弱

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

