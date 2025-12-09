健康網》「瘦瘦針」該不該打？醫師談WHO提醒：停藥有後果

近年不少人飽受肥胖所苦，因此「瘦瘦針」成為新寵兒。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕近期瘦瘦針、猛健樂等減肥相關的藥物受到熱烈討論，大家看到醫師，想問得都是「我是不是應該開始打瘦瘦針？WHO 都說可以用了，是不是越早越好？」

腸胃科醫師陳宣位在臉書粉專「陳宣位醫師的健康日記」透過WHO最新的 GLP-1 指引，給大家一個比較安定的答案。

請繼續往下閱讀...

WHO 這次的訊息只有一個核心：肥胖不是一次性治療，而是需要終身管理的慢性病。指引裡面，兩條建議非常清楚：

第一：GLP-1 類藥物（如 semaglutide、liraglutide、tirzepatide）可以做為 BMI ≥30 成人肥胖的長期治療選擇。研究顯示大概能減掉 5–15% 的體重，確實有效；不舒服多半是容易改善的胃腸道症狀。

第二：如果已經在使用 GLP-1，再搭配 更完整的行為治療（飲食、活動、睡眠），

效果會再加一點點，但需要很多醫療資源，也不是每個人都做得到。

同時 WHO 也提醒：

1.停藥後可能會回升

2.長期資料還不夠

3.藥物取得與價格，是各國會面臨的大問題

所以，WHO 並不是在告訴我們「每個人都該打瘦瘦針」。它其實是在提醒全世界，肥胖跟高血壓、糖尿病一樣，都需要系統化、長期、友善的照顧。如果你本來就在努力生活調整，卻還是覺得好辛苦，請記得你不是失敗，是這個疾病本來就不簡單。而 GLP-1，只是眾多工具中的一種。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法