健康網》6旬婦「坐骨神經痛」全身痛 醫：治療與自我保養並重

一名婦人時常從腳踝開始痛到腰部，醫師診斷為坐骨神經痛。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕中醫師張家誠表示，65歲的女性患者，主訴腰部疼痛，且伴隨明顯的傳導痛。疼痛感從右側臀部一路放射至大腿後側、小腿後側，延伸至腳踝，甚至連膝蓋上方都有痛感。患者初診時神情疲憊，表示這樣的疼痛已經持續一陣子，嚴重影響日常生活。經過理學檢查與評估，這是非常典型的坐骨神經痛表現。

張家誠在臉書粉專「張家誠中醫師—感受有品質的中醫」表示，關於坐骨神經痛，許多人以為坐骨神經痛是一個特定的病，但其實它是一個「症狀」。 坐骨神經是人體最粗大的神經，當它在從腰椎發出並穿過臀部的路徑上，受到周圍組織的「壓迫」或是「化學性發炎刺激」時，就會產生放射性的疼痛或麻木感。 常見的原因包含：腰椎間盤突出、脊椎退化長骨刺、臀部的梨狀肌緊繃壓迫。

一般常見的西醫保守治療，如口服消炎藥、肌肉鬆弛劑，或是物理治療（熱敷、電療、牽引），主要是為了緩解疼痛症狀與放鬆淺層肌肉。但若病程較久，軟組織深層已經產生沾黏，單純的物理治療有時效果較受限，這時就需要考慮從「結構面」進行處理。

針對這位患者的狀況，張家誠採取更積極的介入方式：

●針刀療法：針刀是一種中醫特殊針具，與一般針灸毫針不同，其前端為0.6mm的刀口，能有效剝離沾黏組織並減壓。針刀療法屬於微創技術，不會留下明顯傷口，治療後患者仍能正常活動。 相比傳統熱敷和電療，針刀療法更為進階且有效。它能直接鬆解沾黏組織，促進血液循環，加速修復過程，顯著減輕疼痛並改善功能。

●乾針治療（Dry Needling）： 乾針是針對肌肉激痛點進行的治療。當肌肉出現障礙，就會讓身體出現出現異常的張力及代償。透過乾針技術，解除激痛點，就能讓肌肉恢復他正常功能，進而改善腰椎的負擔。

當然，醫療操作首重安全。禁忌者：癌症或其他重大疾病、凝血功能異常、服用免疫抑制劑者。可能副作用：局部滲血、不熟練操作可能引發意外傷害、不當照護可能導致感染。

張家誠說明，這位患者配合度很高，維持每週一次的治療頻率。經過七次治療後，原本困擾她的腰臀疼痛與下肢放射痛已完全解除，生活品質獲得顯著改善。

除了治療，我也建議她回家後必須調整生活習慣，避免久坐，並配合適度的伸展運動，唯有「醫療介入」配合「自我養護」，才能真正穩定病情，降低復發機率。

中醫師張家誠建議有類似困擾者，必須調整生活習慣，避免久坐，並配合適度的伸展運動，唯有「醫療介入」配合「自我養護」，才能真正穩定病情，降低復發機率。

