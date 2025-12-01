自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 護眼顧齒

台灣6萬視障者福音！ 馬偕導入科技導航 語音帶路不迷路

2025/12/01 16:54

馬偕紀念醫院發表視障引導創新服務。（馬偕紀念醫院提供）

馬偕紀念醫院發表視障引導創新服務。（馬偕紀念醫院提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕每年12月3日是「國際身心障礙者日」，馬偕紀念醫院今（1）日推出全新「以愛為眼，引路同行」視障導引服務，在院內1樓公共區域正式啟用視障友善引導系統。透過科技搭配語音導航，讓視障者能在複雜的醫院環境中更快找到方向，提升安全感，也打造更貼心的就醫動線。

馬偕紀念醫院總院長張文瀚表示，視障者在就醫過程中常因資訊難以取得、空間複雜而感到緊張，「關懷不是口號，而是一種理解。」因此院方以視障者角度重新檢視流程，包含入口、服務台、掛號批價、診間、藥局到洗手間，逐步建立能靠「聽」找到路的友善環境。

衛福部社家署組長尤詒君指出，台灣約有6萬名視障者，生活處處充滿挑戰，而就醫尤為困難。她強調，馬偕率先導入視障引導服務，讓視障者能獨立就醫，不僅看見健康，也看見每位使用者的真實需求，「希望未來這樣的友善服務能擴大到全台醫療院所。」

根據馬偕紀念醫院贊助會統計，每月約有20至30名視障者向服務台尋求協助，其中多數為獨立就診者，最常詢問的需求是藥局位置，其次是就診協助與檢查動線指引。顯示視障者在就醫時，最需要「確認方向」「確定定位」及「抵達目的地」的協助。

為改善這些問題，馬偕此次在一樓公共動線設置彩色條碼，引導視障者從入口順利找到服務台，再由志工或專人協助後續動線。未來院方將依使用者回饋與實際動線需求，逐步擴大彩色條碼的應用範圍。

馬偕眼科主任蔡翔翎表示，眼科長期服務許多低視能患者，更理解視障者在就醫中的焦慮與迷惘。隨著台灣進入高齡社會，不少中高齡族群也面臨視力退化，這套導引系統不僅能服務視障者，也能協助有閱讀困難的民眾，「讓每個視力受限的患者，都能更自主就醫。」

張文瀚院長也補充，視障引導系統只是打造友善醫療環境的第一步，但能透過語音明確描述距離與方向，大幅降低視障者在陌生空間中的不安。未來將持續與視障團體合作，優化導引系統與動線設計，讓科技真正貼近視障者的生活需求。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中