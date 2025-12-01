台灣6萬視障者福音！ 馬偕導入科技導航 語音帶路不迷路

馬偕紀念醫院發表視障引導創新服務。（馬偕紀念醫院提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕每年12月3日是「國際身心障礙者日」，馬偕紀念醫院今（1）日推出全新「以愛為眼，引路同行」視障導引服務，在院內1樓公共區域正式啟用視障友善引導系統。透過科技搭配語音導航，讓視障者能在複雜的醫院環境中更快找到方向，提升安全感，也打造更貼心的就醫動線。

馬偕紀念醫院總院長張文瀚表示，視障者在就醫過程中常因資訊難以取得、空間複雜而感到緊張，「關懷不是口號，而是一種理解。」因此院方以視障者角度重新檢視流程，包含入口、服務台、掛號批價、診間、藥局到洗手間，逐步建立能靠「聽」找到路的友善環境。

衛福部社家署組長尤詒君指出，台灣約有6萬名視障者，生活處處充滿挑戰，而就醫尤為困難。她強調，馬偕率先導入視障引導服務，讓視障者能獨立就醫，不僅看見健康，也看見每位使用者的真實需求，「希望未來這樣的友善服務能擴大到全台醫療院所。」

根據馬偕紀念醫院贊助會統計，每月約有20至30名視障者向服務台尋求協助，其中多數為獨立就診者，最常詢問的需求是藥局位置，其次是就診協助與檢查動線指引。顯示視障者在就醫時，最需要「確認方向」「確定定位」及「抵達目的地」的協助。

為改善這些問題，馬偕此次在一樓公共動線設置彩色條碼，引導視障者從入口順利找到服務台，再由志工或專人協助後續動線。未來院方將依使用者回饋與實際動線需求，逐步擴大彩色條碼的應用範圍。

馬偕眼科主任蔡翔翎表示，眼科長期服務許多低視能患者，更理解視障者在就醫中的焦慮與迷惘。隨著台灣進入高齡社會，不少中高齡族群也面臨視力退化，這套導引系統不僅能服務視障者，也能協助有閱讀困難的民眾，「讓每個視力受限的患者，都能更自主就醫。」

張文瀚院長也補充，視障引導系統只是打造友善醫療環境的第一步，但能透過語音明確描述距離與方向，大幅降低視障者在陌生空間中的不安。未來將持續與視障團體合作，優化導引系統與動線設計，讓科技真正貼近視障者的生活需求。

