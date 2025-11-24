自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

推個人化中風照護 奇美、思科聯手啟動智慧醫療AI

2025/11/24 16:18

奇美與思科合作，共同推動AI智慧醫療發展。（記者吳俊鋒攝）

奇美與思科合作，共同推動AI智慧醫療發展。（記者吳俊鋒攝）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕奇美醫學中心今（24）日聯手全球網路通訊大廠思科（Cisco），啟動「智慧醫療AI戰略合作」計畫，將以奇美自主開發的「DELISH食樂支援平台」為核心，導入思科地端AI運算方案，在兼具高效能與高資安的應用環境下，推動個人化的中風照護，造福更多有需要的民眾。

奇美、思科今天簽署合作備忘錄，雙方將攜手示範地端AI運算與整合式資安防護在醫療場域的可行性與價值；也會持續探索AI於更多臨床情境的應用，推動台灣智慧醫療普及化，提供病人更優質的照護體驗。

DELISH平台由奇美腦中風中心打造，針對台灣每年約3萬名新發中風患者，以及26萬名存活者，結合生成式AI與臨床資料分析，提供個人化吞嚥風險預測、飲食建議與復健訓練計畫。

平台整合病歷、影像、生理訊號等多模態資料，可協助病人從住院到出院後持續獲得精準指引，讓AI擔任「個人化營養師與復健教練」，減輕過往大量人工計算與衛教溝通負擔。

在思科 AI Pods 協助下，DELISH平台的建議產出時間縮短逾百倍，照護內容理解度提升5成，病患出院後的遵從度提高至少3成。

另外，醫護人力也每月節省超過700小時，更能專注於急重症照護，顯著提升醫院營運效率。

地端部署模式讓資料不需外傳雲端即可完成AI運算，全面強化病人隱私與資安韌性。

奇美醫學中心院長林宏榮表示，面對高齡化趨勢，中風照護必須走向精準化與個人化；DELISH 平台不僅提升病人預後，也大幅減輕家庭與醫療系統負擔，思科提供的AI運算與資安能力，是推動平台落地的關鍵。

思科全球數位影響力發展辦公室亞太區總監Clarence Barboza說，台灣具備優秀醫療實力，這次合作展示AI 在個人化照護的巨大潛力，將成為推動台灣、亞太，甚至全世界智慧醫療的重要案例。

思科台灣總經理林岳田則提到，奇美在中風照護領域具備領導地位，雙方合作將成為台灣醫療AI應用的標竿，未來也將推廣至更多醫療機構，協助全面提升醫療品質。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中