健康網》速效多巴胺會更憂鬱 醫：快戒到6個危險行為

要讓大腦多巴胺緩慢釋放，腦神經科醫師鄭淳予建議，可以練習正念呼吸或冥想；示意圖。（圖取自 Freepik）



〔健康頻道／綜合報導〕現代人生活緊張，也有自知之明要學習放鬆，但是大部份的放鬆法是轉移工作之類，可能滑起手機、吃甜食或者是看刺激的人、事、物。腦神經科醫師鄭淳予表示，錯誤的放鬆正是跌落多巴胺陷阱的行為。

鄭淳予在臉書專頁「鄭淳予醫師。腦神經科學博士」發文分享，多巴胺（Dopamine），大腦中操控「快樂與痛苦的平衡開關」的物質，錯誤放鬆，會讓大腦會瞬間分泌一波「速效多巴胺」，那種「好過癮」之後，大腦為了要平衡，可能會讓濃度降到比原本更低。

鄭淳予認為，讓多巴胺濃度「大起大落」也會讓它疲憊不堪，長期下來，動力下降、做事拖拉、情緒低落、憂鬱感增加。

鄭淳予指出，有6大陷阱行為，會導致多巴胺「過度透支」：

1.吃含糖食物

2.吸菸和吸毒（包括電子菸）

3.看色情內容

4.長時間瀏覽社群媒體

5.賭博

6.線上購物

如何讓多巴胺緩慢釋放？鄭淳予指出，以下方法可以使我們真正放鬆和得到愉悅心情：每天閱讀30分鐘、每週戶外健行一次、每天曬太陽10-30分鐘、每週3次有氧運動、練習正念呼吸或冥想、均衡飲食、學習新事務、睡前寫下3件感謝小事、規律作息、充足睡眠。

鄭淳予說，做到以上行為，不會給你「快感」，但會讓大腦多巴胺維持得更久、更穩定。

