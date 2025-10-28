健康網》米飯大解析 穩糖、好消化4族群最優選

營養師李婉萍說，台灣稻米與許多加工澱粉不同，米飯只需脫殼、蒸煮即可入口，營養保留完整，升糖反應比想像中更穩定；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕糖尿病患者或是減重者經常不敢吃米飯，擔心攝取過多碳水化合物會影響血糖波動且易胖。對此，營養師李婉萍分享糖友因正餐不吃飯，下午卻補充餅乾、麵包等，結果體重、血糖一路飆。強調米飯屬於優質澱粉、有助飽足穩糖，加上無麩質又好消化、營養完整且料理多樣化，尤其推薦糖友、過敏族群、小朋友與長輩們食用。

李婉萍於臉書專頁發文表示，米飯其實不是控糖敵人，相反的，正餐中以「飯+菜+肉」均衡混合攝取，才是最健康的飲食方式。因為米飯屬於單純、天然的碳水化合物，搭配蛋白質與纖維質，可延緩消化吸收，讓血糖波動更平緩；她並說明米飯的3大營養如下：

●優質澱粉，飽足又穩定：台灣稻米含有73-79%澱粉，與許多加工澱粉不同，米飯只需脫殼、蒸煮即可入口，營養保留完整，升糖反應比想像中更穩定。

●無麩質，好消化：許多過敏或腸胃敏感的患者（如小朋友副食品、麩質過敏者），攝取米飯都是首選。它天然無麩質，對消化系統負擔小，不容易引起不適。

●營養完整，料理百變：除了澱粉，米飯中還含有少量蛋白質、維生素B群與礦物質。此外，台灣米能變化成白飯、粥、米粉、碗粿，甚至甜點，從小孩到長輩，都能找到適合的料理方式。

米飯除適合所有人作為主食，可說是天然無油又安心的能量來源外，李婉萍也列出以下4大族群，特別推薦日常食用：

●糖友：與蛋白質、纖維一起吃，飲食更均衡。

●過敏族群：米飯無麩質，是敏感體質適合的安心主食。

●小朋友：副食品首選，營養單純，腸胃好吸收。

●長輩：米飯口感柔軟，易咀嚼與消化，不易造成腸胃負擔。

李婉萍強調，很多人覺得吃飯會胖，但事實正好相反。肥胖率逐年攀升的原因並不是米，而是現代人高油、高糖、加工食物太容易取得。因此，真正讓我們發胖的是，不知不覺吃進的隱藏熱量。

