健康網》抗老、護眼神隊友！ 藍莓5大健康亮點一次看
〔健康頻道／綜合報導〕別看藍莓小小一顆，它可是水果界的「藍色寶石」。營養師王證瑋表示，藍莓除有酸甜好滋味，也藏著超強營養力，包括：抗氧化、保護眼睛、腦力、為心血管加分、高纖低熱量，對於人體幾乎是全方位守護，難怪被譽為「超級水果」，在保健界也一直擁有高人氣。
王證瑋於臉書專頁「營養小當家_阿罐營養師」發文指出，藍莓從眼睛到頭腦、從心臟到肌膚，全都能照顧到，並說明5大健康亮點如下：
●超強抗氧化：藍莓富含花青素，可清除自由基，延緩細胞老化。對長時間使用電腦、手機的現代人來說，可說是救星之一。
●護眼小尖兵：花青素能促進眼部微血管循環，減緩眼睛乾澀與疲勞，還能幫助維持夜間視力，對學生、上班族或常熬夜的人保健超重要。
●保護腦力：研究發現，藍莓中的抗氧化物能減少腦部氧化壓力，提升記憶力與學習力，堪稱是「大腦保護傘」。
●心血管加分：藍莓的多酚類有助降血壓、改善血管彈性，長期攝取有助於降低心血管疾病風險。
●輕盈飲食好選擇：熱量低、纖維高，既能增加飽足感，又能避免血糖快速飆升。對於想控制體重或飲食的人來說，可說是零食界的清爽替代品。
王證瑋建議，攝取時以新鮮藍莓或冷凍藍莓為佳，應避免糖漬、果乾或藍莓口味飲料，因為糖份往往爆表。只要每天一小碗（約80-100公克）就能補足營養，不需要一次吃太多。另也可搭配優格、燕麥片或沙拉一起吃，營養更均衡。
王證瑋強調，藍莓就像藍色能量球，想要抗老化、顧專注、保養視力，不妨每天吃些藍莓，就能輕鬆讓健康大大加分。
