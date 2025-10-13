健康網》比魚油Omega-3吸收強 營養師：別把油脂挑掉

科學證實，吃「完整鮭魚」比單獨攝取魚油膠囊，更能顯著提升體內EPA和DHA的濃度；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕科學證實，吃「完整鮭魚」比單獨攝取魚油膠囊，更能顯著提升體內EPA和DHA的濃度！營養師薛曉晶表示，鮭魚讓Omega-3吸收最強，還能護心、健腦、抗發炎！

營養師薛曉晶於臉書專頁「營養師媽媽曉晶的生活筆記」發文指出，這項針對健康女性的試驗發現，只有吃「完整鮭魚（連皮帶肉帶脂肪）」的組別，血液中的Omega-3濃度才有明顯提升。這是因為鮭魚天然的脂肪與蛋白質結構，能巧妙地延緩胃排空，促進脂肪分段消化，也就是所謂的「基質效應」。

鮭魚的三大超能力：護心、養腦、抗發炎

●護心血管：讓你的血管保持年輕與彈性

根據2023年《Nutrients》涵蓋超過144萬人的統合分析指出：每週吃2～3份魚類（約150克/份），能將心血管疾病風險平均降低10%！

鮭魚富含Omega-3，能有效降低三酸甘油酯，改善血壓和血管內皮功能，減少動脈硬化的發生。對於中高齡朋友，規律攝取鮭魚就像為血管穿上一層「防護衣」，能延緩老化，讓血液暢通無阻。

●助腦力：延緩老化，提升記憶與專注力

我們的大腦灰質有近60%是脂肪，而DHA正是其中的關鍵成分！

2024年《Aging Clinical and Experimental Research》的分析顯示，經常食用脂肪魚（如鮭魚）的人，失智症風險降低18-20%，每日攝取150克更能進一步下降30%。

此外，2025年《Scientific Reports》的研究指出，每日補充約2克EPA+DHA，能顯著改善注意力、短期記憶和語言流暢度。

DHA有助穩定神經傳導、減少腦部發炎，讓孩子學習更專注、上班族思緒更清晰、中高齡者延緩腦部老化，輕鬆迎接挑戰！

●抗發炎：穩定免疫，改善代謝。慢性發炎是許多現代慢性病的元凶。2022年《International Immunopharmacology》的綜述證實，Omega-3多元不飽和脂肪酸（EPA、DHA）能顯著降低CRP、TNF-α與IL-6等發炎指標。

2023年《Foods》的統合分析更發現，Omega-3補充可降低三酸甘油酯15-20%，並顯著改善血壓。這意味著鮭魚不僅能抗發炎，還能有效控制血脂。對於有代謝症候群、高血壓或肥胖困擾的朋友，鮭魚絕對是你餐桌上不可或缺的「修復食材」！

