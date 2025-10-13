限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康網》秋天「柿柿如意」！柿子4營養護眼、抗老化
〔健康頻道／綜合報導〕秋意濃、果香起！天氣轉涼、樹葉轉黃時，正是「柿子」登場的季節。無論是入口即化的軟柿、脆口清甜的硬柿，還是風乾後香氣濃郁的柿餅，柿子都是秋季最受歡迎的「黃金水果」。國健署在臉書專頁「食在好健康」提醒，柿子不僅象徵「柿柿如意」，更是秋天養生的好選擇。營養更是滿分，富含維生素A、維生素C、膳食纖維、鉀離子。
柿子4營養關鍵一次看
●維生素A：保護眼睛、維持皮膚光澤。
請繼續往下閱讀...
●維生素C：提升免疫力、促進膠原蛋白生成。
●膳食纖維：幫助腸道蠕動、促進消化。
●鉀離子：穩定血壓、維持體內電解質平衡。
國健署指出，柿子含豐富抗氧化物，有助對抗自由基、延緩老化，是秋天不可錯過的美容聖品。
3種創意吃法報你知
1. 新鮮品嚐：削皮切片，細緻香甜、入口即化。
2. 沙拉搭配：與堅果、生菜拌在一起，甜中帶爽，風味升級。
3. 入菜創意：柿餅燴雞肉、柿子布丁都能變身餐桌亮點。
健康小提醒
柿餅雖香氣迷人，但糖分與熱量都較高，建議仍以新鮮柿子為主。國健署提醒，搭配六大類食物：全穀雜糧、豆魚蛋肉、蔬菜、水果、乳品及堅果健康油脂，才能吃得均衡又安心。這個秋天，不妨來一顆甜甜的柿子，補充維生素、顧腸胃、增好氣色，讓你「柿柿如意、健康如意」！
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
熱門賽事、球星動態不漏接
發燒新聞
網友回應