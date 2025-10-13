自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》秋天「柿柿如意」！柿子4營養護眼、抗老化

2025/10/13 07:23

柿子含維生素A，能保護眼睛、維持皮膚光澤；示意圖。（圖取自photoAC）

〔健康頻道／綜合報導〕秋意濃、果香起！天氣轉涼、樹葉轉黃時，正是「柿子」登場的季節。無論是入口即化的軟柿、脆口清甜的硬柿，還是風乾後香氣濃郁的柿餅，柿子都是秋季最受歡迎的「黃金水果」。國健署在臉書專頁「食在好健康」提醒，柿子不僅象徵「柿柿如意」，更是秋天養生的好選擇。營養更是滿分，富含維生素A、維生素C、膳食纖維、鉀離子。

柿子4營養關鍵一次看

●維生素A：保護眼睛、維持皮膚光澤。

●維生素C：提升免疫力、促進膠原蛋白生成。

●膳食纖維：幫助腸道蠕動、促進消化。

●鉀離子：穩定血壓、維持體內電解質平衡。

國健署指出，柿子含豐富抗氧化物，有助對抗自由基、延緩老化，是秋天不可錯過的美容聖品。

柿餅雖香氣迷人，但糖分與熱量都較高，建議仍以新鮮柿子為主。（資料照）

柿餅雖香氣迷人，但糖分與熱量都較高，建議仍以新鮮柿子為主。（資料照）

3種創意吃法報你知

1. 新鮮品嚐：削皮切片，細緻香甜、入口即化。

2. 沙拉搭配：與堅果、生菜拌在一起，甜中帶爽，風味升級。

3. 入菜創意：柿餅燴雞肉、柿子布丁都能變身餐桌亮點。

健康小提醒

柿餅雖香氣迷人，但糖分與熱量都較高，建議仍以新鮮柿子為主。國健署提醒，搭配六大類食物：全穀雜糧、豆魚蛋肉、蔬菜、水果、乳品及堅果健康油脂，才能吃得均衡又安心。這個秋天，不妨來一顆甜甜的柿子，補充維生素、顧腸胃、增好氣色，讓你「柿柿如意、健康如意」！

