健康 > 心理精神

健康網》「男抖窮」？ 抖腳非壞習慣有3大健康好處

2025/10/08 13:30

焦慮、緊張時，很多人常藉由抖腳動作釋放壓力；圖為情境照。（圖取自freepik）

焦慮、緊張時，很多人常藉由抖腳動作釋放壓力；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕你是不是也曾被長輩念過「男抖窮、女抖賤」？這句老話在傳統社會中流傳甚廣，但在性別平權與現代醫學觀點下，真的還成立嗎？楊聰才診所院長楊聰財在臉書專頁「楊聰才診所」發文指出，「抖腳」其實是一種中性的身體表現，並非人格或教養問題。很多人以為抖腳是「不穩重」、「沒氣質」的象徵，但實際上，這個習慣可能反映你的心理狀態，甚至對身體還有不少意想不到的好處！

為什麼會抖腳？ 醫解析6大原因！

別急著自責，抖腳的背後其實藏著許多可能的生理與心理因素：

1、模仿習慣：看到別人抖腳，無意間也跟著動。

2、遺傳因素：家族中有人有相似習慣，可能會延續。

3、壓力轉移：焦慮、緊張時，藉由動作釋放壓力。

4、咖啡因或酒精過量：刺激神經，使身體不自主顫動。

5、神經相關疾病：如原發性顫抖症、不寧腿症候群、過動症等。

6、焦慮或心理因素：心理壓力大，也可能導致抖腳行為。

長時間久坐容易腳麻，抖腳能讓肌肉保持活動，緩解壓力；圖為情境照。（圖取自freepik）

長時間久坐容易腳麻，抖腳能讓肌肉保持活動，緩解壓力；圖為情境照。（圖取自freepik）

抖腳竟然也能養生？醫曝3大健康好處

如果醫師排除了疾病因素，抖腳不但無害，還可能是身體自我調節的自然反應！

1. 促進血液循環：輕微的抖腳動作能刺激腿部肌肉，幫助血液流通、防止靜脈淤積。

2. 減輕膝蓋壓力、防腳麻：長時間久坐容易腳麻，抖腳能讓肌肉保持活動，緩解壓力。

3. 舒壓、提升專注力：抖腳能幫助大腦分散焦慮、釋放緊繃情緒，反而讓注意力更集中。

醫師建議：抖腳不打擾他人，其實無妨！

楊聰財指出，若抖腳頻率過高、伴隨失眠或焦慮等狀況，仍應尋求專業檢查。但若只是日常中的小動作、不影響他人，其實可以視為「微運動」，有助身心放鬆。醫師幽默提醒：「社會在走、禮儀要有，但如果抖得健康、不打擾人，那就抖得理直氣壯一點吧！」

