健康網》江祖平爆料疑被下鎮靜劑 醫：管制藥品常遭轉送

2025/09/06 15:35

藝人江祖平曝自己疑遭前男友下藥、性侵，大同醫院身心科醫師王紹丞指出，鎮靜安眠藥是管制藥品，必須在醫囑下使用，切勿自行轉送或濫用。（資料照）

藝人江祖平曝自己疑遭前男友下藥、性侵，大同醫院身心科醫師王紹丞指出，鎮靜安眠藥是管制藥品，必須在醫囑下使用，切勿自行轉送或濫用。（資料照）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕八點檔當家女演員江祖平不斷爆料，自曝與前男友紛爭，及該男疑下藥性侵偷拍內幕，江祖平稱要前男友拿心臟病藥，卻成鎮靜劑藥物，服藥後開始意識模糊，隱約感覺自己被侵犯；大同醫院身心科醫師王紹丞指出，鎮靜安眠藥是管制藥品，必須在醫囑下使用，切勿自行轉送或濫用。

江祖平爆料也掀起網路熱議，有網友稱如同八點檔連續劇精彩。在社群平台上，很多網友都稱讚她的勇氣，有著「小蝦米對抗大鯨魚」的guts。不過，衛福部保護司則認為，透過媒體公審方式不那麼恰當，呼籲被害人依循法律途徑處理，也意外引來網友撻伐後，今（6）日表示，被害人擁有選擇如何表達、如何尋求支持的權利，之前發言是要提醒各界在遭遇性侵害事件時，讓被害人能獲得妥善的保護與法律協助，特別是公眾人物可能遭受到媒體曝光後需承擔二次傷害之風險。。

「楊聰才身心診所」院長楊聰財指出，台灣常用的鎮定安眠藥物都是屬於管制型藥物，主要有三級：FM2、樂百爾；四級：STILNOX、IMOVANE、EURODIN、LENDORMIN、HALCION。這些鎮定安眠藥物有鎮靜、安眠、肌肉放鬆、抗癲癎等作用。至於最惡名昭彰的強姦藥物有FM2、 HALCION，會讓使用者的意識與記憶都受影響。

王紹丞說，精神專科醫師會根據個人狀況評估劑量與使用時間，避免長期或不當使用導致耐受與依賴。值得注意的是，許多人會把自己的藥物分給親友，認為「反正都一樣」，這是非常危險的。不同人的病史、體質與藥物交互作用各異，錯誤使用可能造成跌倒、呼吸抑制甚至意識混亂。

