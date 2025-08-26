健康網》「貝貝」課輔師流浪到台中病逝 醫：接受治療是可恢復的

腎臟出了問題，只要及早就醫聽從醫囑是可治癒的；示意圖。（圖取自freepik）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕來自新竹的課輔老師「貝貝老師」因腎臟炎引發心肺腎衰竭，得年33歲不幸病逝。據了解他生前飽受腎炎之苦，獨自從新竹到台中，於東區昏倒被送醫後，未請假就離院後，於急診院外死亡。根據亞東醫院指出，早期診斷出原因和耐心配合醫師治療之下是可以恢復正常的。

亞東醫院醫訊指出，通常尿量減少、泡泡尿或下肢水腫會讓人想到腎臟可能出了問題。其實尿毒急性升高的影響，以噁心、嘔吐等腸胃道症狀來表現也不少。另外，虛弱無力、意識不清、心律不整、呼吸困難或血壓改變也有可能。

請繼續往下閱讀...

亞東醫院提醒，腎臟突然壞了，症狀千變萬化。但一般人以為急性腎衰竭的尿量一定會減少，其實不一定，端看腎臟受到破壞的構造位置與嚴重程度而定，所以有些人能排水但是不能排泄廢物毒素。

腎臟發炎在病程上可分為急性和慢性兩種，常見的急性腎炎包括腎絲球腎炎、腎小管炎和腎盂腎炎。若急性發炎未完全治療就可能轉為慢性發炎，而在慢性發炎中較常見的便是腎絲球腎炎，是台灣尿毒症的致病因素中排名第二的疾病，不可輕忽。

至於急性腎衰竭最常見的原因，亞東醫院說，是腎臟血流灌流不足引起後續的缺血性腎小管壞死。像是病人因為嘔吐或腹瀉太厲害，造成脫水，有可能引起急性腎衰竭。另外，因為心衰竭、嚴重低血壓休克、敗血症或其他腎毒性藥物，也可能使腎臟血流不足。因為脫水、低血壓或藥物引起的急性腎衰竭在早期診斷治療之下，幾乎都可以恢復正常。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法