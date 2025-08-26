自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》早餐店1杯豆漿＝2.6顆方糖 國健署建議無糖卡健康

2025/08/26 06:28

豆漿本身富含蛋白質、鈣質、大豆卵磷脂、大豆異黃酮、維生素B群、維生素E及鉀；圖為示意圖。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕許多人以為豆漿就是健康飲品，但你知道嗎？早餐店一杯「加糖豆漿」，竟然等於吞下2.6顆方糖！國健署在臉書專頁「食在好健康」提醒，含糖豆漿是台灣成年人最常喝的含糖飲料第2名，對65歲以上長輩更是首選，一不小心就可能在日常中「喝下過量糖分」。

其實，豆漿本身富含蛋白質、鈣質、大豆卵磷脂、大豆異黃酮、維生素B群、維生素E及鉀，還有膳食纖維，能增加飽足感並促進腸道蠕動，是很好的健康食材。但問題出在「額外添加的糖」。長期喝含糖豆漿，容易造成肥胖，更可能提高代謝症候群與慢性病風險。

豆漿可以加燕麥片、黑芝麻粉或灑點肉桂粉，自然提味又更健康；圖為示意圖。（圖取自freepik）

國健署建議，想喝到真正的健康豆漿，就要認明「無加糖」！

●早餐店豆漿：一湯匙砂糖約13公克＝2.6顆方糖，建議改點無糖版。

●超商豆漿：看清標示！「無加糖」豆漿的糖量僅來自天然寡糖，約3公克；低糖或含糖豆漿則多了額外蔗糖。

如果嫌無糖豆漿太單調，也可以加燕麥片、黑芝麻粉或灑點肉桂粉，自然提味又更健康。專家提醒：「選對豆漿，就能為一天的健康打下好基礎！」

