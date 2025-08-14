自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》魚料理不只乾煎這一味 營養師推搭5香料護心又抗炎

2025/08/14 06:32

功能醫學營養師呂美寶推薦以燒或煨的方式烹調魚類，並以大蒜、薑、薑黃等天然香料取代醬油調味，具有護心、抗炎、助消化等作用。（圖取自呂美寶臉書）

功能醫學營養師呂美寶推薦以燒或煨的方式烹調魚類，並以大蒜、薑、薑黃等天然香料取代醬油調味，具有護心、抗炎、助消化等作用。（圖取自呂美寶臉書）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕早年婆婆媽媽們料理魚，經常使用乾煎法，若能煎得好，吃起來又酥又脆；但好吃的魚料理，可不只這一味。功能醫學營養師呂美寶私房推薦以燒或煨的方式烹調魚類，且使用大蒜、薑、薑黃、胡椒粒、小茴香與芫荽籽等天然香料取代醬油調味，不僅魚肉美味多汁，還有護心、抗炎、助消化等作用，建議不妨試試。

呂美寶於臉書專頁「食物的力量．呂美寶營養師」發文指出，很多人想到煮魚，第一反應就是用煎的；但魚料理不一定只能用煎的，其實還有其他烹調好撇步，並特別推薦使用燒或煨的料理法，不僅不怕油花亂濺，還能讓魚肉鮮嫩多汁、自然入味。

大蒜、薑黃助消化又抗炎

此外，呂美寶表示，煨魚時建議不使用醬油調味，而是選擇以下5大天然香料，除可提升香氣，也能獲得香料中的營養成分，有助護心、助消化、促代謝、抗發炎等，健康更加分：

大蒜：提升香氣、助消化、保護心血管。

薑：暖胃、去腥，促進血液循環、減少腸胃不適。

薑黃：天然抗發炎作用、增添金黃色澤，對代謝健康有益；或可使用整塊薑黃切片。

功能醫學營養師呂美寶表示，煨魚時使用的薑黃，不僅可增添食材金黃色澤，也具天然抗發炎作用，有益代謝健康；示意圖。（圖取自freepik）

功能醫學營養師呂美寶表示，煨魚時使用的薑黃，不僅可增添食材金黃色澤，也具天然抗發炎作用，有益代謝健康；示意圖。（圖取自freepik）

整顆胡椒粒：溫潤辛香，其中有胡椒鹼，能幫助薑黃吸收率提升。

小茴香與芫荽籽：帶有異國香氣，減少腹脹助消化。

簡易輕鬆料理4步驟

做法：

1.香料＋橄欖油入鍋，以「小火」慢煨出香氣。

2.加水煮開後放入魚，蓋上鍋蓋燜煮。

3.「油＋水」的烹調方式，讓鍋內溫度不會過高，也能讓魚肉慢慢吸收湯汁與香料的味道。

4.最後再加入少許鹽調味。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中