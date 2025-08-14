健康網》魚料理不只乾煎這一味 營養師推搭5香料護心又抗炎

功能醫學營養師呂美寶推薦以燒或煨的方式烹調魚類，並以大蒜、薑、薑黃等天然香料取代醬油調味，具有護心、抗炎、助消化等作用。（圖取自呂美寶臉書）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕早年婆婆媽媽們料理魚，經常使用乾煎法，若能煎得好，吃起來又酥又脆；但好吃的魚料理，可不只這一味。功能醫學營養師呂美寶私房推薦以燒或煨的方式烹調魚類，且使用大蒜、薑、薑黃、胡椒粒、小茴香與芫荽籽等天然香料取代醬油調味，不僅魚肉美味多汁，還有護心、抗炎、助消化等作用，建議不妨試試。

呂美寶於臉書專頁「食物的力量．呂美寶營養師」發文指出，很多人想到煮魚，第一反應就是用煎的；但魚料理不一定只能用煎的，其實還有其他烹調好撇步，並特別推薦使用燒或煨的料理法，不僅不怕油花亂濺，還能讓魚肉鮮嫩多汁、自然入味。

大蒜、薑黃助消化又抗炎

此外，呂美寶表示，煨魚時建議不使用醬油調味，而是選擇以下5大天然香料，除可提升香氣，也能獲得香料中的營養成分，有助護心、助消化、促代謝、抗發炎等，健康更加分：

●大蒜：提升香氣、助消化、保護心血管。

●薑：暖胃、去腥，促進血液循環、減少腸胃不適。

●薑黃：天然抗發炎作用、增添金黃色澤，對代謝健康有益；或可使用整塊薑黃切片。

功能醫學營養師呂美寶表示，煨魚時使用的薑黃，不僅可增添食材金黃色澤，也具天然抗發炎作用，有益代謝健康；示意圖。（圖取自freepik）

●整顆胡椒粒：溫潤辛香，其中有胡椒鹼，能幫助薑黃吸收率提升。

●小茴香與芫荽籽：帶有異國香氣，減少腹脹助消化。

簡易輕鬆料理4步驟

●做法：

1.香料＋橄欖油入鍋，以「小火」慢煨出香氣。

2.加水煮開後放入魚，蓋上鍋蓋燜煮。

3.「油＋水」的烹調方式，讓鍋內溫度不會過高，也能讓魚肉慢慢吸收湯汁與香料的味道。

4.最後再加入少許鹽調味。

