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對抗「阿茲海默症」 台日韓專家齊聚國際論壇 衛福部擬推社區據點早篩

2025/07/25 20:27

衛福部次長呂建德指出，政府將早期篩檢列為核心策略，除研擬將早期藥物納入健保，也要強化關懷據點的篩檢功能。（台灣醫界聯盟基金會提供）

衛福部次長呂建德指出，政府將早期篩檢列為核心策略，除研擬將早期藥物納入健保，也要強化關懷據點的篩檢功能。（台灣醫界聯盟基金會提供）

〔記者邱芷柔／台北報導〕台灣邁入超高齡社會，失智症挑戰迫在眉睫，台灣醫界聯盟基金會主辦的「阿茲海默症國際論壇」今（25日）在Bio Asia亞洲生技大展登場，來自台灣、日本、韓國的醫界與產學代表齊聚，聚焦早期診斷、創新療法與政策趨勢。衛福部指出，未來將循C型肝炎防治經驗，透過社區資源主動找出潛在患者，及早啟動照護。

國內政策方面，衛福部次長呂建德指出，台灣65歲以上失智症盛行率約7.8%，目前估計患者約35萬人，至2061年恐增至88萬。結合量表與影像診斷，才能進一步進入藥物治療階段，政府將早期篩檢列為核心策略，除研擬將早期藥物納入健保，也要強化關懷據點的篩檢功能。

長照司副司長吳希文補充，政府推動「失智症防治照護政策綱領2.0」，預計2025年前達成「777目標」，也就是70%患者獲得診斷與照顧、70%家庭照顧者獲支持、7%以上民眾具正確認知，建立以社區與家庭為核心的照護網。

台灣醫界聯盟基金會執行長林世嘉表示，失智症已成社會重大負擔，預估2041年每10位長者就有1人罹病，照護成本每年逾3400億元，呼籲導入更有效率的診斷與治療資源。台灣臨床失智症學會理事長徐榮隆則指出，阿茲海默症占台灣失智症57%，正子攝影（PET）是提升早期診斷率的關鍵技術。

論壇邀請多國團隊展示創新成果，包括日本QST機構開發可觀測Tau與α-synuclein的PET探針與頭戴式掃描儀；韓國Illimis Therapeutics則介紹GAIA平台，可清除類澱粉蛋白、降低抗體療法副作用，為現有治療帶來新可能。

新旭生醫創辦人張明奎指出，目前以PET影像觀察Tau蛋白沉積，已逐步成為辨識阿茲海默症與進行性核上性麻痺（PSP）的新標準。未來將朝AI、基因組學與生物標記整合發展，推動輕量便攜設備深入基層。

安立璽榮生醫研發的新藥Enrupatinib（EI-1071）則獲比爾蓋茲創立的「全球神經退化蛋白質體聯盟（GNPC）」肯定，標靶CSF1R以抑制小膠質細胞發炎與β類澱粉蛋白沉積，目前已進入臨床二期。

日本Eisai藥廠Dr. Yukio Ishikawa介紹，旗下lecanemab為全球首款可延緩認知退化的藥物，已於多國上市。

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