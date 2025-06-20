自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 心理精神

健康網》再睡5分鐘補眠精神好？ 醫教「清醒5招」不貪睡

2025/06/20 06:32

醫師提醒，貪睡不是補眠，反而會破壞睡眠品質，讓睡眠碎片化；情境照。（圖取自freepik）

醫師提醒，貪睡不是補眠，反而會破壞睡眠品質，讓睡眠碎片化；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕早晨賴床按下手機貪睡鍵時，那「多賺」的幾分鐘，其實在默默犧牲我們的睡眠品質！台灣神經科臨床醫師暨腦科學博士鄭淳予表示，貪睡不是補眠，反而是讓睡眠碎片化（fragmented sleep），不利於精神，建議以後晚上早點睡、規律作息，早上時，只設1個鬧鐘，並把鬧鐘放遠一點，甚至能善用太陽光喚醒大腦，更能讓人清醒、精神好。

每天多賴床11分鐘＝每月損失近1晚睡眠

鄭淳予在臉書專頁「鄭淳予醫師。腦神經科學博士」發文引述2025年5月發表於《Scientific Reports》的哈佛大型研究，分析21,000多名智慧手機使用者、超過300萬筆睡眠紀錄，發現，逾半（56%）受試者都有按下貪睡鍵的習慣，且愈晚睡、作息愈亂的人，愈愛貪睡，尤其是女性平均比男性更容易貪睡，可能與育兒、家務與工作多重負擔，普遍睡眠不足有關。

研究也顯示，貪睡者平均每天多賴床11分鐘，等於每月損失近一整晚的睡眠（6小時），重度者甚至1天貪睡約20分鐘。

貪睡不是補眠 只是讓睡眠碎片化

貪睡真的會讓人更有精神嗎？鄭淳予說，答案與事實恰好相反，那些「多睡5分鐘」的人，其實並沒有獲得高品質的休息。清晨時段正是「快速動眼期睡眠」（REM sleep）的高峰，這個階段對於大腦記憶、情緒調節都很重要，按下貪睡鍵的當下，以為自己多睡了一輪，但其實「短暫回籠」只是斷斷續續、品質低落的淺眠。每次被貪睡鬧鐘打斷，都會中斷原本的睡眠週期，讓睡眠變得零碎片段化。

醫師建議，早晨起床後，馬上打開燈或拉開窗簾，有助於清醒；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師建議，早晨起床後，馬上打開燈或拉開窗簾，有助於清醒；圖為情境照。（圖取自freepik）

​鄭淳予進一步解釋，長期下來，不但無法真正消除疲勞，1次又1次被吵醒只會延長睡眠慣性（sleep inertia）帶來的昏沉感，讓人更難清醒，因此推薦5個真正能清醒起床的習慣：

​1. 只設定1個鬧鐘：請將鬧鐘設定在「最後必須起床」的時間，響了就堅定地直接起床。

​2. 晚上早點睡：戒掉睡眠拖延症，不是不需要多睡，而是沒給自己機會好好睡。

3. 鬧鐘放遠一點：遠離床頭，強迫自己下床關鬧鐘，自然就清醒一半了。​

4. 固定規律的睡眠作息：固定每天睡覺和起床時間，即使是假日也盡量一致，讓生理時鐘更穩定。

5. 善用太陽光喚醒大腦：早晨起床後，馬上打開燈或拉開窗簾。如早上一起床就打開窗簾，站到窗邊曬太陽、深呼吸，讓光線進來，身與心也跟著甦醒。

鄭淳予說，如果你最近早上特別渙散、難以清醒，不妨從不再貪睡開始練習。別再以為貪睡是照顧自己的方式，真正照顧自己的是1個夠長、夠安穩、不中斷的夜晚。當我們願意為自己準備一場高品質的睡眠，白天的精神與清晰，才會如實回報。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中