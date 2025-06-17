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健康 > 心理精神

健康網》睡不好恐與吃醋有關！ 醫：打造情緒韌性3S

2025/06/17 21:44

醫師分享打造情緒韌性3S：先睡好覺、建構安全感、培養自我慈悲；情境照。（圖取自freepik）

醫師分享打造情緒韌性3S：先睡好覺、建構安全感、培養自我慈悲；情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕美國蒙大拿州立大學團隊，在2025年6月於「美國睡眠醫學會」與「睡眠研究學會」聯合舉辦的「SLEEP年會」，分享初步研究發現，在感情中缺乏安全感，可能有焦慮依附傾向的人，可能對「睡眠不足的情緒影響」更敏感。對此，台灣神經科臨床醫師、腦科學博士鄭淳予分享打造情緒韌性3S：先睡好覺（Sleep）、建構安全感（Secure）、培養自我慈悲（Self-compassion）。

鄭淳予在臉書專頁「鄭淳予醫師。腦神經科學博士」發文指出，對於高度焦慮依附的人來說，睡不好與社交互動關係中感受到的「羨慕和嫉妒」反應存在顯著的關聯性。但有趣的是，研究中「內心安全感較足夠」的族群（焦慮依附程度低），睡眠與嫉妒之間的連結則微弱得多，沒有顯著關聯，顯示「安全感」成為情緒緩衝器。

鄭淳予表示，依附風格和狀態，就像是為我們戴上了不同的情緒濾鏡，可能決定了睡眠不足這件事，會不會滲透到我們的親密關係和人際關係裡，互相影響。而「焦慮依附」是關鍵，對於那些在關係中傾向感到不安全、具有較高依附焦慮特質的人而言，可能形成了相互影響的惡性循環：關係焦慮→睡眠品質下降→情緒調節能力受損→對關係中的小摩擦反應不當（如嫉妒）→引發更多衝突與焦慮→睡眠品質進一步惡化。

打造情緒韌性的重要3S

●先睡好覺：這是打破上面這個惡性循環的關鍵一環，也是守護情緒穩定的第一道生理防線。像是每晚讓自己好好睡滿7-9小時，並保持規律作息、建立「放鬆的睡前儀式」，如伸展、靜坐、呼吸練習或聽音樂及紙本閱讀都很好，管理睡前的焦慮思緒，緩解在夜晚不斷「反芻」關係問題的狀態（例如擔心伴侶離開或害怕不被愛），能幫助應對依附焦慮帶來的「入睡困難」。

●建構安全感：培養「內在自信」和「心理韌性」，練習從根源改善「不理性猜疑」的循環。例如：理解自己的依附風格，學習將焦點從「害怕失去」轉向「我該如何有效處理眼前的問題」、練習寫日記，將擔憂「從腦中轉移到紙上」，書寫有助於將自己從思緒中抽離出來，以一個更客觀的觀察者角度看待問題，從而打斷反芻的循環 。在必要時尋求專業諮商和協助。

●培養自我慈悲：研究顯示，像對待好朋友一樣對待自己，「自我慈悲」是建立內在安全感的關鍵途徑之一，也能改善「不安全依附關係」。學習以「善意、理解的態度」對待自己的不安全感與脆弱，告訴自己「這是一個痛苦的時刻，每個人都會有，我不孤單」「我已盡力，允許自己不完美和有所不足，願我對自己溫柔」這並非放棄或逃避，而是「停止內耗」，進而從焦慮和自責感受中平復，從而升起真正改變的動力與勇氣，建立「自我撫平情緒」的能力。

鄭淳予強調，別忽視「睡好」的重要性，透過睡好覺來「穩固生理」，透過建構安全感 來「重塑認知」，再透過培養自我慈悲來「撫慰自我和停止內耗」，「生理×認知×情感」三軌並進，一起打造堅韌的人際關係和各自安好的親密關係。

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