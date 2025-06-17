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新北試辦「身障照顧久任獎勵計畫」 加發獎金拚留下照護人力
〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市社會局為加強照顧服務人員留任誘因，提升身心障礙機構照顧品質與勞動條件，新北市長侯友宜今（17）日宣布，新北市規劃自明（2026）年起推動「身心障礙照顧服務單位久任獎勵試辦計畫」，預計為期3年，後續再視成效決定是否繼續辦理，盼穩定照顧服務人力，強化服務品質。
新北社會局長李美珍補充，新北社會局長李美珍補充，此計畫針對機構內第一線專業人員，任職滿1年後即可逐年獲得獎助金，第1年2萬4千元、第2年3萬6千元、第3年4萬8千元，其中65%獎金提供給專業人員個人，35%獎金提供給服務營運單位，作為提升工作環境、津貼福利及教育訓練等使用，獎助對象包含機構主任、社工、教保員、生活服務員、護理師、治療師及其他醫事人員等。
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李美珍進一步指出，目前新北市共有83家身心障礙照顧機構，約737名專業人員投入服務，照顧2555位身心障礙者，盼能透過此計畫，希望讓服務人員感受到工作的價值與支持，穩定留任、持續陪伴，為身障者打造更安心的照顧環境。
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