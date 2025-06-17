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健康網》百歲劇本60歲前就在寫！ 醫點名4大長壽密碼

2025/06/17 21:05

醫師表示，長壽不是運氣，而是從60歲前就開始「做對的事」，如多社交、別熬夜等；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

醫師表示，長壽不是運氣，而是從60歲前就開始「做對的事」，如多社交、別熬夜等；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕長壽不是靠運氣或遺傳，而是靠從良好日常生活做起！胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，長壽不是運氣，而是從60歲前就開始「做對的事」，並點名4大長壽密碼，包括：血液檢查數值越穩定活越久、不要熬夜、簡單生活，並做好自主管理，讓自己活得更健康、長久。

血液藏「長壽密碼」 注意4大數值

黃軒於臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」與網站發文引述研究指出，血液檢查數值越穩定，活得越久。尤其注意以下4大類數值：

1.白蛋白（Albumin）：如同身體的「營養銀行」存款超多，代表營養均衡，免疫系統也超強。

2.紅血球分佈寬度（RDW）偏低：該數值越低，表示身體發炎的機會比較少，得到癌症、心臟病、腦中風的風險也大大降低。

3.葡萄糖（Glucose）、肌酐（Creatinine）、尿酸（Uric Acid）穩定且偏低：這組數字穩定且偏低，也就意味著身體新陳代謝系統運作佳，腎臟壓力小，身體機能平衡。

4.膽固醇（Cholesterol）適中、鐵儲備（Iron Reserves）平穩：表示身體燃料和火花都剛剛好，營養供應和細胞運作都維持在最佳狀態。

黃軒引述1項今年義大利最新研究也發現，百歲老人普遍有比較低的發炎反應，很強的抗氧化能力，而且身上壞基因變異的負擔也比較小。

醫師建議，別熬夜、規律作息，有助於身體修復力；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

醫師建議，別熬夜、規律作息，有助於身體修復力；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

別熬夜規律作息 助身體修復

黃軒指出，曾有香港研究指出，當作息亂七八糟，喜歡熬夜時，平均壽命減少6-8年；另1篇刊登在《自然老化》（Nature Aging）期刊的研究也發現，睡眠時間在凌晨2點前就過半者，得到嚴重疾病的風險明顯降低。早點睡身體修復力更強，健康並非依靠補品，是從規律生活做起。

簡單生活、良好社交 最長壽

黃軒表示，1篇發表在《刺胳針．老年醫學》（The Lancet Healthy Longevity）的分析指出，活得久的人共同特質是一種「慢活人生」模式：「低慾望、低衝動、低刺激」。回首過往，追逐潮流、熬夜滑手機、情緒一下好一下壞、亂吃東西、生活節奏快到失控。或許不是不健康，而是活得太快，讓身體系統當機。試著放慢腳步，練習「低慾望生活」，或許才是通往長壽的智慧之道。

黃軒引述另1項研究顯示，老年人孤獨感程度越高，生命最後1個月的焦慮、悲傷和疼痛感顯著較高，因此維持良好的社交活動，有助於延長壽命。

自主管理能力強 積極生活

黃軒提及，最讓科學家們感動的是百歲老人們強烈的自主管理能力，他們不把健康外包給別人，而是積極地成為自己身體的「老闆」，每天堅持自己煮飯、洗衣服、寫字、寫日記，生活完全自理，不用別人照顧．也包括了每天堅持散步和社交活動，維持頭腦的清楚，健康不是靠他人照顧，而是要靠自己。

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