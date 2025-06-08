健康網》綠竹筍低卡又飽足！ 營養師：挑選口訣「白富美」

營養師指出，綠竹筍不僅外型優雅、筍肉鮮甜，還低卡又飽足！（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕炎炎夏日，不少人開始著手減脂、控制飲食，營養師高敏敏在臉書專頁「高敏敏 營養師」發文分享，「蔬菜界白富美」的綠竹筍，不僅外型優雅、筍肉鮮甜，還低卡又飽足！適合夏天減脂族配飯吃，清爽無負擔。她也分享挑選口訣，「白」、「富」、「美」；分別為外型尖挺像牛角，筍體緊密；底部肥厚，筍肉多殼少；切口潔白無斑點。

高敏敏指出，綠竹筍外型尖挺、筍體緊實，切面潔白無斑點，是夏季特有的美味代表。其營養價值也相當亮眼，每100克僅約22大卡，卻富含92.4克水分及1.9克非水溶性膳食纖維，除了補水、幫助排便，也有助於提升飽足感。其所含的碳水化合物為4.9克，屬於低GI食材，不易造成血糖劇烈波動。

請繼續往下閱讀...

高敏敏表示，綠竹筍富含1393毫克的水解胺基酸，可作為優質植物蛋白來源，有助於修復體力並促進代謝，若搭配豆製品或肉類一起食用，還能補足蛋白質的完整性，竹筍炒肉絲就是很讚的搭配。不只如此，綠竹筍中的鉀含量高達236毫克，有助於身體排出多餘鈉分、減緩水腫，對外食族來說更是一大福音。此外，每百克還含有220微克β-胡蘿蔔素，不僅具有護眼功能，亦具抗氧化作用，可延緩身體老化，是夏季養生的全能選手。

營養師指出，綠竹筍中的鉀含量高達236毫克，有助於身體排出多餘鈉分、減緩水腫，對外食族來說更是一大福音。（資料照）

怎麼挑綠竹筍？教你看白富美密碼：

●白：外型尖挺像牛角，筍體緊密＝新鮮！

●富：底部肥厚，筍肉多殼少＝物超所值。

●美：切口潔白無斑點＝沒有病斑的優質好筍。

怎麼煮最清甜？不苦不澀三步驟：

1.帶殼冷水煮：慢火去苦 筍香更濃。

2.聞到香氣就關火：鎖住甜味與水分。

3.馬上冰鎮：泡冷水＋冰鎮＝口感脆又甜！

高敏敏補充，綠竹筍是夏天的全能選手，趁產季來一盤冰鎮綠竹筍，清爽又養生超有感。

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法