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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

綠竹筍產季到 營養師：減脂補水「這2類人」適量吃

2025/06/04 19:46

營養師高敏敏說，綠竹筍是「減脂補水雙冠王」，不論涼拌、清炒或入湯，清爽又開胃。（記者羅國嘉攝）

營養師高敏敏說，綠竹筍是「減脂補水雙冠王」，不論涼拌、清炒或入湯，清爽又開胃。（記者羅國嘉攝）

〔記者羅國嘉／新北報導〕現在正值綠竹筍產季，不僅口感脆甜可口，適合涼拌或是煮成菜餚、湯品，更被新北市農業局列為「健康三寶」之一。農業局表示，今年產量約1萬2000公噸，以三峽、五股及八里為大宗；營養師高敏敏也說，綠竹筍是「減脂補水雙冠王」，不論涼拌、清炒或入湯，清爽又開胃。

農業局長諶錫輝指出，新北為全國最大綠竹筍產區，產地遍布全市半數以上行政區，其中以五股、三峽與八里等三區為大宗，年產量穩定維持在約1萬2000公噸，堪稱新北重要的「綠金產業」。為提升產業競爭力，市府也持續舉辦區級及市級評鑑活動，並以外觀、色澤、柔嫩度及糖度等標準進行評選。

農業局表示，今年產量約1萬2000公噸，以三峽、五股及八里為大宗。（記者羅國嘉攝）

農業局表示，今年產量約1萬2000公噸，以三峽、五股及八里為大宗。（記者羅國嘉攝）

高敏敏表示，綠竹筍纖維細密、嫩脆清甜，適合減脂、補水、消暑、消水腫、排鈉、改善便秘，可提高蛋白質完整性、低GI控醣、護眼、抗氧化。根據每100g營養分析，熱量22大卡、水分92.4g、碳水化合物4.9g、膳食纖維1.9g，並富含236mg鉀、1393mg水解胺基酸，以及220μgβ-胡蘿蔔素，還有5mg維生素C。

高敏敏分享挑選與烹煮綠竹筍的小秘訣，建議挑選「白富美」特徵的筍品，像是底部切口潔白、基部肥厚飽滿且外型挺拔如牛角，代表筍肉緊實無病斑。烹煮方式則可採「帶殼冷水煮」水量蓋過竹筍，苦味會隨水分排出，熟後外殼更容易剝；再以中火燜煮加蓋，保留水分「煮到有竹筍香立即關火」；最後泡冰水降溫、冰鎮，可保持鮮嫩口感。

高敏敏提醒，竹筍品種繁多，包含綠竹筍、桂竹筍、麻竹筍、孟宗筍、箭竹筍（劍筍）、烏殼綠竹筍等，營養價值與口感各異，不過竹筍整體低卡高纖是減脂時期的好夥伴，但痛風、腎功能不佳者建議「適量攝取」，並選擇低油、少鹽料理更健康。

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