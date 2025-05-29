健康網》加這步驟不讓茄子變黑 北農授酥炸茄子作法

北農表示，茄子洗淨後斜切，洗淨後立刻泡鹽水能防止變黑。（圖取自photo AC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕茄子不只有常見的紫紅色長茄，還有圓滾滾的圓茄、短小可愛的矮茄等品種，口感可因料理方式不同，而有不同的滋味。台北農產運銷公司在臉書專頁「臺北農產」發文分享酥炸茄子做法，茄子洗淨後斜切，洗淨後立刻泡鹽水能防止變黑，沾上蛋液，再裹上薄薄一層酥炸粉，最後油鍋熱好後下鍋，雙面炸約2-3分鐘就能起鍋，搭配和風醬油或胡椒粉，外酥內嫩、鹹香回甘。

北農指出，茄子分為冬春限定與夏秋人氣。冬春限定的胭脂茄（屏東長茄、高雄2號）果實偏長直、尾端圓潤，口感細嫩滑順，主產地在高雄與屏東；夏秋人氣的麻荸茄（也叫麻糬茄）果實修長、尾端略尖，長度甚至能到45公分，甜度高、皮薄又Q，主要來自彰化地區。兩者都適合做成家常料理，蒸、煮、紅燒都能勝任。

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北農特別推薦日本圓茄，果實短圓、茄味清淡、口感彈牙，最適合用來燒烤或炸成酥脆的天婦羅，料理時表現超亮眼。

酥炸茄子食譜

●茄子洗淨後斜切，立刻泡鹽水防止變黑。

●沾上蛋液 ，再裹上薄薄一層酥炸粉。

●油鍋熱好後下鍋，雙面炸約2-3分鐘就能起鍋。

●搭配和風醬油或胡椒粉，外酥內嫩、鹹香回甘。

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