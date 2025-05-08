健康網》桑椹護肝又養顏！ 自製「桑椹乳酪蛋糕」慶母親節

中醫師表示，桑椹正當時，補腎護肝又能補氣血，是很好的養生抗衰老聖品；示意圖。（圖取自freepik

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕母親節即將到來，還在煩惱要準備什麼驚喜嗎？屏東馬光中醫診所醫師周美珊分享，桑椹正當時，補腎護肝又能補氣血，是很好的養生抗衰老聖品，適逢母親節，推薦自製「桑椹乳酪蛋糕」，好吃又養生，是寵愛媽咪的好選擇！

周美珊指出，桑椹又名「桑果」，也就是桑樹的果實。桑椹可以說是中藥界的名門望族，跟它同根生的同時還有桑樹的葉子「桑葉」、桑樹的根皮「桑白皮」、桑樹的嫩枝「桑枝」，這些都是很有名的中藥。

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桑椹被稱「果聖」 緩便秘、養髮好處多

周美珊表示，成熟的桑椹呈紫黑色，如同黑色的珠寶石一樣，賣相極好。新鮮現吃的桑椹，有著酸酸甜甜的滋味，而打成桑椹汁，也是消暑的好選擇，不過因為桑椹保存不易，很多人都會選擇將桑椹製成果醬，也很美味！

桑椹是食品，也是藥品。周美珊說，早在2000多年以前，桑椹還是皇帝御用的補品，其營養益處遠居於所有小漿果之冠，因此自古便有「果聖」的美稱！桑椹味甘、性寒，作用在心、肝和腎經。具有滋陰補血、生津潤腸等功效，對於眩暈耳鳴、心悸失眠、鬚髮早白和便秘等問題，都有很好的緩解作用。

周美珊說，在中醫觀點中，想要保持皮膚潤澤光滑，頭髮柔嫩黑亮，就要來補腎，適度的吃一些桑椹，可以有很好的補腎作用，達到烏髮明目的效果。此外，桑椹還可以護肝、通氣血，利於人體的氣血疏通，可讓媽媽精足、氣充、神全，由內至外地煥發神采，越活越年輕，是很好的養生抗衰老聖品！因此推薦自製「桑椹乳酪蛋糕」，給媽媽一個驚喜。

中醫師教自製「桑椹乳酪蛋糕」。（馬光中醫診所提供）

自製桑椹乳酪蛋糕 材料步驟一次收

●準備材料：蛋4顆、奶油乳酪500克、砂糖60克、動物性鮮奶油220毫升、桑椹1把。

●製作步驟：

1.以攪拌器先將奶油乳酪攪拌開。

2.逐步加入雞蛋、砂糖及動物性鮮奶油，攪拌直至蛋糕液絲滑，沒有結塊。

3.鋪上烘培紙，將蛋糕液倒入模具。

4.烤箱220度預熱10分鐘，放入蛋糕液體以小火180度烤25分鐘、再以220度烤5分鐘。

5.出爐後置涼，放進冰箱冷藏4小時。

6.脫模後將桑椹均勻鋪放在蛋糕上，再依個人喜好加上莓果裝飾，便完成了！

屏東馬光中醫診所醫師周美珊。（馬光中醫診所提供）

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